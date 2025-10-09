Legisladores de Perú presentan moción para iniciar vacancia contra presidenta Boluarte

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 9 oct (Reuters) - Un grupo de legisladores peruanos presentó el jueves una moción que busca iniciar un proceso para destituir a la presidenta Dina Boluarte, según un documento publicado en la red social X por algunos congresistas, citando su "permanente incapacidad moral".

La moción, firmada por al menos 34 legisladores de varios partidos de izquierda y derecha, acusa a la mandataria de presuntos actos de corrupción y de una incapacidad para gobernar el país en medio de un mayor clima de inseguridad ciudadana.

La moción debe ser aprobada por al menos 52 votos en una próxima sesión plenaria del Congreso, antes de que pueda ser debatida por el parlamento, en otra sesión, para decidir si abre o no un proceso político para destituir a Boluarte.

"La única forma de avanzar es la vacancia de Dina Boluarte", dijo la legisladora de izquierda Susel Paredes en una publicación en X, en la que compartió el documento. "Diversas bancadas coinciden y por eso ya se presentó la moción", acotó.

La iniciativa se presenta en momentos en que el apoyo a la gestión de Boluarte se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos entre un 2% y un 4%, según encuestas, y cuando faltan unos meses para las elecciones presidenciales y para miembros del Congreso programadas para el 12 de abril de 2026.

En el pedido para la vacancia se acusa a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex y también por la matanza de decenas de personas en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 cuando tomó el poder tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

Boluarte, de 63 años, ha negado todas las acusaciones. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)