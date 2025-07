Legisladores de Texas analizan inundaciones catastróficas, pero dicen que no buscan culpar a nadie

AUSTIN, Texas, EE. UU. (AP) — Una revisión por parte de los legisladores de Texas sobre las catastróficas inundaciones del 4 de julio no tiene la intención de cuestionar las decisiones de los funcionarios locales ni de asignar culpas por la tragedia que mató a por lo menos 136 personas, dijo el miércoles un destacado republicano que encabeza el esfuerzo.

"Nuestro comité selecto no será un crítico de sillón", afirmó el senador republicano Charles Perry, y señaló que en su lugar buscará extraer lecciones sobre la prevención y preparación ante inundaciones.

Los funcionarios locales han enfrentado escrutinio sobre por qué no se enviaron más advertencias a los residentes en peligro a lo largo del río Guadalupe. Se ha programado que testifiquen funcionarios de respuesta a emergencias estatales y del condado, pero no funcionarios del condado de Kerr, el área más afectada por las inundaciones. Perry, el presidente del comité, dijo que esto evitaría alejarlos de su trabajo.

Además de esas mortales inundaciones en la región montañosa de Texas, el otro tema principal en la agenda para la sesión especial de 30 días de este verano es un rediseño partidista de los mapas de la Cámara de Representantes federal, que busca dar a los republicanos más escaños ganables en las elecciones de 2026.

La sesión ya ha comenzado de manera combativa. Los demócratas quieren abordar el alivio por inundaciones y nuevos sistemas de advertencia de inundaciones antes de votar sobre los nuevos mapas del Congreso solicitados por el presidente Donald Trump. No han descartado una retirada en un intento de frustrar la redistribución de distritos, que han criticado como una toma de poder partidista.

El jefe de la agencia de manejo de emergencias de Texas, Nim Kidd, confirmó el miércoles que el número de muertes era de 136, un aumento desde 135, después de que el gobernador republicano Greg Abbott dijo que se había encontrado el cuerpo de una mujer desaparecida.

Dos personas siguen desaparecidas, un hombre y una niña de Camp Mystic, según Abbott. En un momento, los funcionarios del condado dijeron que más de 170 personas no habían sido localizadas, pero finalmente encontraron que la mayoría estaban a salvo.

Veintisiete campistas y consejeros, la mayoría de ellos niños, murieron en el campamento cristiano de verano para niñas en el condado de Kerr, que no tiene un sistema de advertencia a lo largo del río después de varias oportunidades perdidas por parte de agencias estatales y locales para financiar uno.

Los legisladores han presentado proyectos de ley para mejorar los sistemas de advertencia temprana y las comunicaciones de emergencia y para proporcionar fondos de ayuda.

Los legisladores tienen programado visitar Kerrville el 31 de julio para escuchar a los residentes. Los demócratas han dejado abierta la posibilidad de filibusteros o de retirarse en las próximas semanas para bloquear la propuesta de rediseño del mapa del Congreso. El lunes, la mayoría de los miembros del partido en la Cámara de Representantes federal firmaron una carta dirigida al presidente de la cámara baja declarando que no participarían en ningún trabajo antes de abordar el alivio por inundaciones. Pero los demócratas tienen pocas vías de resistencia como el partido minoritario en ambas cámaras. El fiscal general republicano Ken Paxton ha amenazado con arrestar a aquellos que intenten retirarse, además de las multas diarias de US$500 que enfrentan los legisladores por romper el quórum. ___ Lathan es miembro del cuerpo para la Iniciativa de Noticias de la Casa de Estado de Associated Press/Report for America. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.