Legisladores de Texas aprueban plan de fondos públicos para pagar matrícula en escuelas privadas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Los legisladores de Texas aprobaron el jueves un proyecto de ley de educación de 1.000 millones de dólares que les permite a las familias usar fondos públicos para pagar la matrícula de escuelas privadas, lo que significa una importante victoria para los defensores de los vales escolares a nivel nacional y que fue aplaudida por el presidente Donald Trump.

La medida obtuvo la aprobación final del Senado estatal y ahora pasará al escritorio del gobernador, el republicano Greg Abbott, quien había presionado a la mayoría republicana de la Legislatura a aprobar una iniciativa que prometió promulgar lo más pronto posible.

Más de 30 estados del país han implementado algún tipo de programa de vales y, en los últimos años, cerca de una docena de entidades han lanzado o ampliado programas que vuelven elegibles a la mayoría de los estudiantes. La versión de Texas será una de las más extensas del país y es considerada como una gran victoria para los grupos que esperan impulsar un esfuerzo similar a nivel federal.

"La libre elección de escuela ha llegado a Texas", afirmó el vicegobernador Dan Patrick, un republicano que controla el Senado y que ha impulsado un programa de vales durante casi 20 años.

Durante décadas, los intentos en Texas habían fracasado ante la fuerte oposición de los demócratas y los republicanos de zonas rurales que lo consideraban una amenaza para las escuelas públicas en un estado que actualmente tiene más de 5 millones de estudiantes en aulas públicas.

Pero los partidarios ganaron terreno gradualmente y Abbott, un gobernador durante tres periodos, aplicó su presión política a la medida durante las elecciones de 2024, al brindar su respaldo a varios candidatos que se habían expresado a favor. Estas labores fueron la base del apoyo mayoritario que necesitaba el tema después de varias décadas de fracasos.

Trump desempeñó un papel clave para lograr la aprobación de la medida en una votación crucial en la cámara baja del estado la semana pasada, cuando sostuvo una conversación telefónica con un grupo de legisladores republicanos a quienes instó a aprobar el proyecto de ley.

En su primer año, el programa estaría limitado a 1.000 millones de dólares y sería utilizado por hasta 90.000 estudiantes, pero el monto podría aumentar a casi 4.500 millones por año para 2030. El dinero puede usarse para la matrícula de escuelas privadas o costos de programas de educación en el hogar y aprendizaje a distancia. Las familias podrían recibir hasta 10.000 dólares anuales por estudiante, mientras que los alumnos con discapacidades serían elegible a recibir hasta 30.000 dólares al año.

Los partidarios de la medida afirman que los vales pueden ayudar a los padres a sacar a sus hijos de escuelas públicas de bajo rendimiento y crear una competencia que obligará a las escuelas públicas a mejorar.

"Lo único que faltaba en nuestro proceso educativo que realmente ha hecho grande a Estados Unidos es la competencia", expresó el senador estatal republicano Bob Hall.

Sin embargo, los críticos argumentan que el plan perjudicará a las escuelas públicas al retirarles dinero y recursos y dárselos a las escuelas privadas, que pueden tener una matrícula selectiva y no operar bajo algunas de las mismas reglas.

Además, argumentan que pondrá dinero en el bolsillo de las familias más ricas que ya envían a sus hijos a costosas escuelas privadas.

El proyecto de ley "no se trata de 'elección de escuela'", dijo la bancada demócrata del Senado en un comunicado. "Se trata de la subvención pública de la elección de las escuelas privadas. Es un paso en la dirección contraria para Texas".

No todos los republicanos a nivel nacional coinciden. El lunes, el gobernador de Dakota del Norte, Kelly Armstrong, vetó un programa de vales para escuelas privadas, argumentando que la iniciativa se quedaba "muy corta de expandir realmente la elección ya que sólo impacta a un sector de nuestra población estudiantil".

Lathan es miembro Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.