Legisladores de Texas buscan respuestas tras inundaciones mortales en Kerr

KERRVILLE, Texas, EE. UU. (AP) — Un condado rural de Texas necesitaba un sistema de alerta actualizado, pero carecía de él cuando las inundaciones repentinas arrasaron con hogares y vehículos y dejaron a familias suplicando ser rescatadas en los techos de sus casas a principios de este mes, testificaron el jueves funcionarios locales.

Los legisladores de Texas buscaron respuestas en una audiencia sobre las mortales inundaciones ocurridas el 4 de julio que saturaron el condado de Kerr en cuestión de horas. La audiencia fue la primera vez que un panel de legisladores visitaba la afectada región de Texas Hill Country desde las inundaciones. Al menos 136 personas murieron, entre ellas, 27 menores y consejeros de un campamento para niñas.

Entre los funcionarios locales que testificaron se encontraba el jefe de manejo de emergencias del condado, quien explicó su ausencia en las horas iniciales mientras se desarrollaba el desastre.

Otros funcionarios que testificaron el jueves ante una audiencia de cientos de personas —algunas de las cuales llevaban cintas verdes en memoria de las víctimas— pidieron reformas urgentes para obtener mejores advertencias de inundación y mitigación de inundaciones.

El juez del condado de Kerrville, Rob Kelly, dijo que los residentes prácticamente no tuvieron ninguna advertencia de la inminente catástrofe climática hasta que fue demasiado tarde.

“Necesitamos comunicaciones más sólidas y una mejor banda ancha para poder comunicarnos mejor”, dijo, y agregó que el mal servicio de telefonía celular no ayudó a quienes se encontraban a lo largo del río.

“Lo que experimentamos el 4 de julio fue repentino, violento y abrumador”.

Mientras tanto, el coordinador de manejo de emergencias del condado de Kerr dijo sentirse aliviado de tener la oportunidad de abordar los rumores de que su respuesta fue lenta.

William “Dub” Thomas, coordinador de manejo de emergencias del condado de Kerr, dijo a los legisladores que estaba enfermo el día antes de que ocurriera la inundación y que perdió dos llamadas con funcionarios de Manejo de Emergencias de Texas, aunque señaló que, después de esas llamadas, se enviaban rutinariamente resúmenes escritos a otras autoridades del condado, “garantizando que el flujo de actualizaciones de la situación se mantuviera ininterrumpido en mi ausencia”.

Thomas dijo que la mañana del 4 de julio, su esposa lo despertó alrededor de las 5:30 de la madrugada, más de una hora después de que las operaciones de rescate de emergencia estuvieran en marcha, y rápidamente condujo a la oficina del sheriff.

“No había inundaciones visibles en mi camino hacia la oficina, pero rápidamente se hizo evidente que la situación estaba escalando”, manifestó.

La audiencia se produce después de que las autoridades comenzaran a publicar registros y audios —entre ellos, varias llamadas al 911— que han dado nuevas visiones del creciente peligro y caos en las primeras horas del feriado del 4 de julio. En ellas hay mensajes de pánico y confusión de residentes atrapados en árboles, así como de familias que huyeron con niños de viviendas donde el agua les llegaba a las rodillas.

“La gente está muriendo”, le dijo una mujer a un operador del 911 en los registros de llamadas publicados por el cercano condado de Kendall. La mujer señaló que un joven pariente había quedado varado junto con sus compañeros de clase en un campamento de la iglesia en el condado de Kerr debido a la crecida de las aguas.

“No quiero que se queden atrapados en un cruce de agua baja. ¿Y qué van a hacer? Tienen alrededor de 30 niños”, dice la mujer.

Las autoridades del condado de Kerr han negado varias solicitudes de Información Pública de Texas presentadas por The Associated Press para divulgar llamadas al 911 y grabaciones de cámaras corporales relacionadas con las inundaciones.

Los legisladores han tenido que abordar la atención a las inundaciones en medio de una ajetreada sesión legislativa especial de 30 días que ha incluido un esfuerzo altamente partidista por parte de los republicanos para redibujar los mapas del estado con la finalidad de obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes.

El gobernador republicano Greg Abbott agregó la atención a las inundaciones y la preparación para desastres a los temas de la agenda poco después de convocar una sesión especial en junio.

También incluyó la reconfiguración de los mapas del estado tras ser presionado por el presidente Donald Trump, quien ha dicho que quiere que los republicanos de Texas obtengan cinco escaños adicionales.

Los demócratas de la Cámara han realizado una serie de protestas en las que han salido del estado para reunirse con gobernadores demócratas para intentar detener el rediseño de distritos por parte de los republicanos. Al ser el partido minoritario en ambas cámaras, el caucus tiene pocas opciones y los legisladores enfrentan penalizaciones de hasta US$500 al día por salir después de romper un quórum en 2021. Los líderes del partido han dicho que no participarán en otros asuntos legislativos hasta que la Asamblea Legislativa aborde el tema de la ayuda en caso de inundaciones.

Los legisladores han presentado proyectos de ley para financiar sistemas de alerta temprana, mejorar las comunicaciones de emergencia y fortalecer la infraestructura contra inundaciones en áreas propensas a ellas.

Los residentes a lo largo del río Guadalupe han dicho que fueron tomados por sorpresa y no recibieron ninguna advertencia cuando cayó la tormenta. El condado de Kerr no tiene un sistema de alerta a lo largo del río después de que varias agencias estatales y locales perdieran oportunidades para financiar uno.

Lathan es miembro del cuerpo para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.