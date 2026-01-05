Legisladores demócratas estadounidenses dicen que fueron engañados sobre Venezuela y exigen un plan

Por Patricia Zengerle y Erin Banco

WASHINGTON, 3 ene (Reuters) - Legisladores demócratas dijeron el sábado que funcionarios de alto rango del Gobierno del presidente Donald Trump los engañaron durante recientes sesiones informativas sobre los planes para Venezuela al insistir en que no estaban planeando un cambio de régimen en Caracas.

Estados Unidos atacó Venezuela y depuso a su presidente, Nicolás Maduro, en la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, dijo que en tres sesiones informativas clasificadas le dijeron que la administración no perseguía un cambio de régimen ni planeaba emprender acciones militares en Venezuela.

"Me aseguraron que no estaban persiguiendo esas cosas", dijo Schumer en una llamada con periodistas. "Está claro que no están siendo sinceros con el pueblo estadounidense".

Schumer indicó que no fue informado el sábado por la tarde y pidió al Gobierno que informe no sólo a los líderes del Congreso y del comité de inteligencia, sino también a todos los legisladores a principios de la próxima semana. "Han mantenido a todo el mundo en la más absoluta oscuridad", señaló.

Los legisladores dijeron que quieren más orientación sobre los planes de Trump para Venezuela, después de que el mandatario señaló que pondrá al país sudamericano bajo el control de Washington por ahora.

"No se ha presentado ningún plan serio sobre cómo funcionaría una empresa tan extraordinaria o lo que le costará al pueblo estadounidense", declaró Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

"La historia no escasea en advertencias sobre los costes -humanos, estratégicos y morales- de asumir que podemos gobernar otra nación por la fuerza", señaló.

"La administración engañó de forma sistemática al pueblo estadounidense y a sus representantes electos", dijo en un comunicado Jeanne Shaheen, la principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

(Reporte adicional de Richard Cowan; editado en español por Carlos Serrano)