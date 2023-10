Por Stephen Nellis

6 oct (Reuters) - Dos altos funcionarios republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos instaron el viernes a la administración Biden a reforzar el control de las exportaciones a China de chips informáticos avanzados y de las herramientas necesarias para fabricarlos.

En una carta enviada al Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, Michael McCaul y Mike Gallagher, presidentes respectivamente de la Comisi√≥n de Asuntos Exteriores de la C√°mara de Representantes y de la Comisi√≥n Especial para China, dijeron que los avances del principal fabricante de chips de China indican que el amplio conjunto de normas aprobadas hace un a√Īo se deben actualizar este mes para cerrar lagunas jur√≠dicas.

La carta llega luego de que Huawei Technologies presentara el nuevo smartphone Mate 60 Pro que contenía chips avanzados fabricados por china Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

"Las normas del 7 de octubre y las crecientes capacidades de SMIC revelan una burocracia estancada y oscurecida que no entiende la pol√≠tica industrial china, no entiende los objetivos militares de China y no entiende nada de tecnolog√≠a, y no tiene la voluntad de actuar", se√Īalan McCaul y Gallagher en la carta.

Los legisladores instaron a la administración Biden a actualizar las normas y tomar medidas inmediatas contra Huawei y SMIC.

También exhortaron a la Administración a cortar el acceso de las empresas chinas a potentes chips de inteligencia artificial a los que se accede por servicios de computación en la nube y a empezar a aplicar las propias normas administrativas al imponer restricciones a las empresas chinas que no permiten a los funcionarios estadounidenses verificar si las empresas cumplen las normas de exportación de Estados Unidos.

Reuters informó esta semana que la administración Biden ha advertido a China que planea actualizar las normas.