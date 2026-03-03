Legisladores en EE. UU. critican falta de ayuda a los estadounidenses atrapados en Oriente Medio

Por Humeyra Pamuk y Simon Lewis

WASHINGTON, 3 mar (Reuters) -

Varios legisladores estadounidenses criticaron el martes al Departamento de Estado por instar a sus compatriotas en Oriente Medio a evacuar tres días después del comienzo de los bombardeos contra Irán, afirmando que la tardía advertencia y las generalizadas interrupciones de los vuelos ponen de manifiesto una mala planificación e "incompetencia".

El Departamento instó el lunes a los estadounidenses en 14 países de Oriente Medio a abandonar de forma inmediata la región usando "el transporte comercial disponible", sin ofrecer ningún medio avalado por Washington. La embajada de Estados Unidos en Jerusalén afirmó en un comunicado que no podía ofrecer ayuda a sus ciudadanos que intentan salir del país.

"Los contribuyentes estadounidenses se ven obligados a dar a Israel US$3.800 millones cada año, y aquí está nuestra propia embajada de Estados Unidos en Jerusalén diciéndoles a los estadounidenses que tengan suerte para salir, que están solos", dijo la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene en una publicación en las redes sociales.

"La traición es increíble", afirmó Greene, que lleva mucho tiempo abogando contra la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras y dejó recientemente el Congreso tras una ruptura con el presidente Donald Trump.

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el sábado, ha causado conmoción en todo el mundo, interrumpiendo el suministro de energía y sumiendo en el caos al transporte aéreo mundial. Durante la noche, drones iraníes atacaron la embajada estadounidense en Arabia Saudita.

Los principales centros de aviación del golfo Pérsico, incluido el aeropuerto internacional más transitado del mundo, Dubái, que normalmente gestiona más de 1.000 vuelos al día, permanecían cerrados por cuarto día consecutivo el martes, dejando a decenas de miles de pasajeros varados. Los precios de los billetes se han disparado.

"Las advertencias a los ciudadanos para que evacúen tres días después del inicio de esta guerra, cuando el espacio aéreo está cerrado, son una clara señal de la estrategia y la planificación NULAS de la administración Trump", afirmó el senador demócrata Andy Kim en la red social X.

"Ahora los estadounidenses tienen opciones limitadas para evacuar en un momento extremadamente peligroso sin ayuda del Gobierno. Esta administración está fallando a sus ciudadanos", añadió.

En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval el martes, Trump dijo que "todo sucedió muy rápido", refiriéndose a la guerra con Irán, cuando se le preguntó por qué no había planes para evacuar a los ciudadanos estadounidenses.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a las preguntas sobre cómo exactamente deberían salir los estadounidenses ante la falta de vuelos comerciales disponibles o si Washington está planeando vuelos de evacuación.

(Reporte adicional de Matt Spetalnick en Washington; editado en español por Carlos Serrano)