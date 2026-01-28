Legisladores en estado alemán eligen nuevo gobernador para frenar el auge de la ultraderecha

BERLÍN (AP) — Los legisladores de un estado del este de Alemania eligieron el miércoles a un nuevo gobernador, mientras los partidos tradicionales intentan impedir una victoria de la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania, o AfD, en las elecciones regionales previstas para dentro de siete meses.

El parlamento estatal de Alta Sajonia eligió a Sven Schulze, miembro de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de centro-derecha del canciller, Friedrich Merz, para reemplazar al veterano Reiner Haseloff.

Haseloff, de 71 años, dirigía la región de unos 2,2 millones de habitantes desde 2011. Schulze, de 46, fue designado el año pasado como el candidato de su partido a gobernador para sucederlo en los comicios del 6 de septiembre.

Aunque en Alemania es bastante habitual que los gobernadores dejen el puesto a mitad de mandato para permitir que sus sucesores se den a conocer mejor entre los votantes, Haseloff parecía dispuesto a cumplir su mandato. Pero, ante el elevado apoyo con el que cuenta AfD en la región, este mes anunció su salida anticipada del cargo.

AfD, que el año pasado se convirtió en el segundo partido más votado en el parlamento federal en las generales, tiene más presencia en el este, con un pasado comunista y menos próspero. La oposición a la migración es el principal tema de campaña de la formación, con la que los partidos tradicionales se niegan a trabajar. Pero también ha demostrado su habilidad para capitalizar el descontento con otras cuestiones, como la lentitud de la economía alemana.

En los últimos años, algunos gobernadores en funciones en el este —incluido el propio Haseloff en los comicios anteriores en 2021—, han logrado derrotar a candidatos relativamente populares de AfD en las urnas. Schulze, que fungía como ministro de Economía de Alta Sajonia, no habría tenido esa posible ventaja si Haseloff hubiera permanecido en el cargo.

Hasta ahora, AfD se ha erigido como el partido más votado en solo un estado, en la vecina región oriental de Turingia en 2024, pero aún no ha tomado el poder a nivel estatal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.