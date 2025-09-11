Legisladores franceses piden prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

Los menores de 15 años en Francia deberían tener prohibido por completo el uso de las redes sociales, y aquellos de entre 15 y 18 tendrían que enfrentar un "toque de queda digital" nocturno, instó el jueves una comisión parlamentaria francesa sobre TikTok.

Estas recomendaciones se presentaron en un informe elaborado por los miembros de la comisión, tras meses de testimonios de familias, directivos de redes sociales e "influencers" para analizar el algoritmo de TikTok, una aplicación de videos cortos extremadamente popular entre los jóvenes.

La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes, después de que Australia anunciara el año pasado que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Además de este informe, el presidente de la comisión, Arthur Delaporte, declaró a AFP que también presentó una denuncia ante la fiscalía contra TikTok por "poner en peligro la vida" de los usuarios.

La comisión se creó en marzo para examinar TikTok y sus efectos psicológicos en los menores, tras una demanda presentada en 2024 contra la plataforma por siete familias que la acusaban de exponer a sus hijos a contenidos que incitaban al suicidio.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, insistió en que la seguridad de los usuarios jóvenes es su "máxima prioridad".

Pero para Delaporte, "TikTok ha puesto deliberadamente en peligro la salud y la vida de sus usuarios".

"No hay duda de que la plataforma sabe lo que está fallando, que su algoritmo es problemático", agregó.

Geraldine, madre de una chica de 18 años que se suicidó, declaró que, tras la muerte de su hija el año pasado, descubrió vídeos de autolesiones que la joven había publicado y visto en TikTok.

"TikTok no mató a nuestra hija, porque ella ya no estaba bien", dijo Geraldine, de 52 años y que prefirió no dar su apellido.

Pero, según ella, la plataforma no modera lo suficiente su contenido en línea, lo que hundió más a su hija en un estado de decaimiento.

Responsables de TikTok declararon ante la comisión que la aplicación utiliza un sistema de moderación mejorado con inteligencia artificial que el año pasado detectó el 98% del contenido que infringía sus condiciones de uso en Francia.

Según los legisladores, esas medidas son insuficientes y las normas de TikTok son "muy fáciles de sortear".

El informe de la comisión recomienda que la prohibición a los menores de 15 años pueda ampliarse hasta los 18 si, en los próximos tres años, las plataformas no respetan la legislación europea.

Su propuesta de "toque de queda digital" para usuarios de entre 15 y 18 años consiste en que las redes sociales no estén disponibles para ellos de 22:00 a 08:00.

dax/vg/rmb-tgb/lth/es/pb