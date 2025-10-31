Legisladores franceses rechazan impuesto al patrimonio de los ultrarricos

Por Leigh Thomas y Dominique Vidalon

PARÍS, 31 oct (Reuters) -

Los legisladores franceses rechazaron la propuesta de imponer un impuesto al patrimonio de los ultrarricos, exigida por la izquierda, y respaldaron el viernes un plan gubernamental diluido para gravar los activos en sociedades de inversión.

Para calmar a los diputados socialistas, furiosos por el rechazo del impuesto al patrimonio, el primer ministro, Sebastien Lecornu, dijo que el Gobierno no se opondría a levantar la congelación de las pensiones y las prestaciones sociales en su presupuesto para 2026.

Los socialistas, que la semana pasada amenazaron con derribar el Gobierno si no se obligaba a los multimillonarios a pagar más, dijeron que la concesión de Lecornu en materia de pensiones y prestaciones sociales era un primer paso en la dirección correcta, pero que era necesario hacer más.

La votación puso de relieve las profundas divisiones existentes en el estridente Parlamento francés sobre cómo gravar a los ciudadanos más ricos, mientras los legisladores debaten el presupuesto restrictivo de Lecornu.

Los legisladores centristas, conservadores y de extrema derecha formaron una mayoría contra múltiples propuestas de los partidos de izquierda, incluido un impuesto del 2% a los patrimonios de más de 100 millones de euros (US$117 millones), una medida promovida por el economista francés Gabriel Zucman, que afirma que podría generar entre 15.000 millones y 20.000 millones de euros anuales.

Lecornu, que carece de mayoría parlamentaria, depende del apoyo socialista para aprobar el presupuesto y sobrevivir a posibles mociones de censura.

"Si la copia se queda como está hoy, digo solemnemente que no habrá ningún voto positivo e incluso habrá un voto en contra de los socialistas, lo que significa que este presupuesto no podrá aprobarse", dijo el líder del Partido Socialista, Olivier Faure.

"Lo que queremos es que los franceses no tengan que pagar el impuesto que los multimillonarios no quieren pagar", añadió.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Reportaje de Leigh Thomas y Dominque Vidalon; Redacción de Leigh Thomas; Edición de Andrew Heavens, David Holmes y Edmund Klamann)