Legisladores no asistirán al discurso de netanyahu ante el congreso de eeuu

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 24 jul (Reuters) - Decenas de legisladores demócratas tenían previsto no asistir al discurso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecerá el miércoles ante el Congreso, para expresar su consternación por los miles de civiles muertos y la crisis humanitaria provocada por la campaña israelí en Gaza.

El líder israelí pronunciará su cuarto discurso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes a las 1800 GMT, con lo que superará el registro del líder británico en tiempos de guerra Winston Churchill, que pronunció tres.

Se espera que el discurso de Netanyahu se centre en la coordinación de la respuesta israelí y estadounidense a la inestable situación en Oriente Medio, donde existe un creciente peligro de que la guerra de Gaza se extienda a un conflicto regional más amplio.

También se anticipa que pida medidas más contundentes contra Irán, que apoya a Hamás y Hezbolá, grupos militantes que luchan contra Israel, y que ha suscitado una creciente condena estadounidense por sus recientes avances nucleares.

Los líderes republicanos en el Congreso orquestaron la visita, pero es probable que sea menos conflictiva que en 2015, cuando pasaron por sobre el entonces presidente demócrata Barack Obama y Netanyahu aprovechó su discurso para criticar la política de Washington hacia Irán.

Esta vez, Netanyahu tratará de reforzar sus tradicionales vínculos con los republicanos, pero también buscará aliviar la tensión con el presidente Joe Biden, un demócrata de cuyo apoyo dependerá durante los seis meses que le restan del mandato presidencial.

Washington está preocupado por las consecuencias del anuncio de Biden el domingo de que ponía fin a su candidatura a la reelección y apoyaba a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata presidencial demócrata que desafíe al republicano Donald Trump.

Algunos legisladores dijeron que se sentían incómodos por aparecer respaldando a Netanyahu y su Gobierno de extrema derecha, ya que se enfrenta a la disminución en las encuestas del apoyo a Israel.

"Para él, todo esto se trata de apuntalar su apoyo en casa, que es una de las razones por las que no quiero asistir", dijo el senador Chris van Hollen a periodistas. "No quiero formar parte de un apoyo político en este acto de engaño. No es el gran guardián de la relación entre Estados Unidos e Israel".

Un miembro republicano de la Cámara de Representantes, el representante Thomas Massie, también dijo que no asistiría. "El propósito de que Netanyahu se dirija al Congreso es reforzar su posición política en Israel y acallar la oposición internacional a su guerra. No quiero ser un apoyo, así que no asistiré", escribió en X.

Algunos de los demócratas más destacados tenían previsto no asistir. Entre ellos, los senadores Dick Durbin, segundo demócrata de la Cámara, Tim Kaine, Jeff Merkley y Brian Schatz, todos ellos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, así como Patty Murray, que preside la Comisión de Asignaciones del Senado.

En la Cámara de Representantes, los que se mantuvieron al margen incluyeron a las representantes progresistas Rashida Tlaib y Alexandria Ocasio-Cortez, así como Ami Bera, miembro principal de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el comité de Servicios Armados.

Harris, que normalmente presidiría el discurso como vicepresidente, no asistirá. Tampoco lo hará el senador republicano JD Vance, compañero de fórmula vicepresidencial de Trump.

(Reporte de Patricia Zengerle; contribución de Matt Spetalnick, Richard Cowan y Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)

