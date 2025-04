Legisladores republicanos temen al golpe que los aranceles de trump tendrá en los jubilados

Por Bo Erickson y Richard Cowan

WASHINGTON, 9 abr (Reuters) - A los republicanos del Congreso les preocupa que la caída de los mercados provocada por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté afectando gravemente a los jubilados y a las personas que se acercan a la edad de retiro, un electorado fundamental para su partido.

Las acciones se han desplomado en la semana transcurrida desde que Trump desató una guerra comercial con los principales socios comerciales de Estados Unidos, mientras que los bonos del Tesoro también han sufrido una nueva presión vendedora, lo que ha pesado sobre las cuentas 401(k) privadas y otras inversiones de las que se dependen para financiar sus jubilaciones.

Algunos legisladores republicanos han expresado esta semana su preocupación por el impacto en las inversiones de los estadounidenses antes de las elecciones de legislativas del próximo año, en las que estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso.

"La gente va a mirar sus estados de cuenta 401(k). Votaron por el presidente Trump y votaron por mí. (...) Estoy tratando de averiguar si se van a sentir bien con esto", dijo Thom Tillis, de Carolina del Norte, uno de los siete republicanos del Senado que han firmado un proyecto de ley que daría al Congreso la autoridad para revisar y anular nuevos aranceles.

El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, expresó una preocupación similar.

"No es divertido. No me gusta. Me gusta cuando el mercado sube", dijo Kennedy a periodistas, destacando que quiere darle una oportunidad a la apuesta de Trump, pero que el presidente debería hacer un mejor trabajo informando al público sobre sus objetivos a corto plazo.

"No sabemos cuánto tiempo llevará (ver resultados positivos), no sabemos cuáles serán las consecuencias a corto plazo", dijo Kennedy. "No sabemos si la medicina será peor que la enfermedad".

Los jubilados y las personas próximas a la edad de retiro representan una parte significativa del electorado republicano. La victoria de Trump en noviembre llegó gracias a los votantes de 50 años en adelante, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, ganó entre los votantes de 18 a 49 años, según las encuestas a pie de urna.

Y los estadounidenses de más edad tienen muchas más probabilidades de votar que los más jóvenes, sobre todo en años no presidenciales como las próximas elecciones legislativas de 2026. (Reporte de Bo Erickson y Richard Cowan; edición en español de Javier López de Lérida)