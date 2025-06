Legisladores rumanos votan a favor de coalición pro-UE para poner fin a crisis política prolongada

BUCAREST (AP) — Los legisladores rumanos votaron el lunes de manera decisiva a favor de un nuevo gobierno de coalición proeuropeo liderado por un primer ministro de centro-derecha, mientras la nación miembro de la Unión Europea y la OTAN busca poner fin a una de sus peores crisis políticas en su historia postcomunista.

El Parlamento aprobó la nueva administración con una votación de 301-9 en la legislatura de 464 escaños, días después de que el nuevo presidente Nicusor Dan nominara a Ilie Bolojan del Partido Nacional Liberal de centro-derecha, o PNL, para liderar un nuevo gobierno. Algunos legisladores de partidos de oposición nacionalistas estuvieron ausentes de la votación.

La coalición está compuesta por el Partido Socialdemócrata de izquierda, o PSD, el PNL, el partido reformista Unión Salvar Rumania y el pequeño partido étnico húngaro UDMR, con el apoyo de minorías nacionales. Las posiciones ministeriales se compartirán entre los partidos, que tendrán una cómoda mayoría. La posición de primer ministro se rotará en 2027 de Bolojan a un primer ministro del PSD como parte de un acuerdo de reparto de poder.

Antes de la votación de confianza el lunes, Bolojan, de 56 años, lo calificó como un “momento decisivo” para el futuro de Rumania y dijo que entre sus principales prioridades estaría reducir el gran déficit presupuestario y reformar las instituciones estatales.

“A pesar de los desafíos que enfrentamos... Rumania merece un proyecto de país realista y justo”, afirmó. “Rumania debe ser más fuerte y más segura, con una economía que puede y debe crecer... con instituciones reformadas y respeto por los ciudadanos”.

Con uno de los déficits presupuestarios más altos de la UE, el nuevo gobierno enfrentará el desafío de introducir medidas fiscales que Bolojan reconoció podrían resultar impopulares, especialmente antes de las elecciones generales de 2028 en medio de un creciente cambio hacia partidos populistas.

Tras la aprobación del parlamento, el presidente rumano celebró una ceremonia para juramentar al nuevo gobierno en el Palacio de Cotroceni en la capital, Bucarest.

“Hoy comenzamos un nuevo capítulo”, indicó el presidente Dan. “Debemos reconstruir la confianza de los ciudadanos en las autoridades del Estado rumano. Será un camino largo, pero soy optimista de que lo lograremos”.

Bolojan sirvió previamente como presidente interino a principios de este año, hasta que Dan venció decisivamente a un oponente de extrema derecha en una repetición de las elecciones presidenciales.

Esa votación se llevó a cabo meses después de que la elección anterior fuera anulada por un tribunal superior, lo que sumió a Rumania en una profunda crisis política y expuso profundas divisiones sociales en el país. La coalición anterior, juramentada en diciembre pasado, colapsó tras la renuncia de Marcel Ciolacu en mayo, después de que el candidato conjunto no lograra llegar a la segunda vuelta presidencial. La actual amplia coalición se ve como una asociación táctica para excluir a los nacionalistas de derecha, cuyas voces encontraron terreno fértil durante el caótico ciclo electoral de Rumania, con un creciente sentimiento antiestablishment. Sorin Grindeanu, el líder del PSD, expresó que su partido “será un socio responsable y honesto” en la nueva coalición, que dijo es para “el bien de este país y para el bien de los rumanos”. “Deseo que (la coalición) sea fuerte durante los próximos tres años y medio”, expresó. “Estamos dejando así la era de los interinatos no rentables y entrando en un período de soluciones racionales y realistas”. George Simion, el líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos de extrema derecha, quien perdió la presidencia ante Dan en la segunda vuelta, dijo que no creía que la coalición llegara a fin de año. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.