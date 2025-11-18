Legisladores rusos aprueban aumento de impuestos mientras guerra en Ucrania se acerca a cuatro años

Los legisladores rusos respaldaron nuevos aumentos de impuestos el martes mientras Moscú busca nuevas fuentes de ingresos para impulsar su economía durante su casi cuatrienal guerra con Ucrania.

Los legisladores en la cámara baja del Parlamento, la Duma Estatal, aprobaron la segunda lectura clave de un proyecto de ley que elevará el impuesto al valor agregado del 20% al 22%. Se espera que los cambios añadan hasta un billón de rublos (aproximadamente US$12.300 millones) al presupuesto estatal.

La nueva legislación también reduce el umbral para que las empresas estén obligadas a recaudar el IVA de 60 millones de rublos (aproximadamente US$739.000) en ingresos anuales por ventas a 10 millones de rublos (aproximadamente US$123.000). Los cambios, que se introducirán en etapas hasta 2028, están diseñados para evitar que las empresas dividan sus operaciones para eludir impuestos. Pero también se espera que afecten a muchas pequeñas empresas que anteriormente estaban exentas.

La medida es solo una parte de una serie de nuevos impuestos orientados a ayudar a la desacelerada economía de Rusia. Una nueva iniciativa eliminará la tasa especial y concesional de una "tarifa de reciclaje" estatal para automóviles, dirigida en gran medida a vehículos importados de alto precio.

Otras propuestas han incluido aumentar los impuestos sobre licores, vino, cerveza, cigarrillos y vaporizadores, así como añadir aranceles sobre artículos tecnológicos como teléfonos inteligentes y portátiles.

Después de dos años de crecimiento robusto impulsado por el gasto militar, la economía de Rusia se contrajo a principios de 2025 y está en camino de crecer este año solo alrededor del 1%, según estimaciones del gobierno. El crecimiento ha sufrido debido a las altas tasas de interés del banco central, actualmente en 16,5%, que han tenido como objetivo controlar una inflación del 8% impulsada por las compras estatales de defensa.

En el borrador del presupuesto del gobierno ruso para 2026, que también fue aprobado por los legisladores el martes, el gasto militar de Rusia se fijó en 12,93 billones de rublos (US$159.000 millones) —o 16,84 billones de rublos (US$207.000 millones), incluyendo el gasto en seguridad y aplicación de la ley.

Los proyectos de ley ahora deben ser aprobados una vez más por la cámara baja, antes de pasar a la cámara alta y ser firmados por el presidente Vladímir Putin para convertirse en ley.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.