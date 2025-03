2 mar (Reuters) - Influyentes parlamentarios rusos rechazaron el domingo la cumbre de líderes europeos en Londres y afirmaron que no se había desarrollado ningún plan para resolver la guerra en Ucrania. Konstantin Kosachev, a través de la aplicación de mensajería Telegram, dijo que lo único con lo que podía contar Ucrania era con una mejora de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Se burló del resultado de la reunión de Londres como "un intento desesperado de hacer pasar por éxito el fracaso de una política de diez años de incitar a Ucrania contra Rusia por parte de Reino Unido y, hasta hace poco, Estados Unidos".

"Europa no tiene ningún plan", escribió Kosachev, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta del Parlamento ruso. "Y si Ucrania debe contar con algo, solo puede ser con el progreso (si es que lo hay) en las relaciones ruso-estadounidenses". Dijo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro británico, Keir Starmer, anfitrión de la reunión, "tienen que entenderlo". Leonid Slutsky, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, dijo que la reunión no salvaría la posición de Zelenski dos días después de que sus conversaciones en Washington con el presidente Donald Trump se rompieran en agrios intercambios. "La cumbre de Londres no salvará al cabecilla de los nazis ucranianos", escribió Slutsky en Telegram. "Cero resultados, un intento fallido de restaurar la reputación política del payaso tras su estrepitoso fracaso en Washington". El expresidente ruso Dmitri Medvédev, ahora un alto cargo de seguridad, rechazó la reunión de Londres antes de que hubiera terminado, describiéndola en la red social X como un "aquelarre... para jurar lealtad a los don nadies nazis de Kiev" y un "espectáculo vergonzoso". Starmer, tras la reunión, dijo que habían acordado elaborar un plan de paz para Ucrania que presentarían a Estados Unidos. Starmer dijo que Reino Unido, Ucrania, Francia y otras naciones formarían una "coalición de voluntarios" para elaborar un plan. Zelenski dijo sentir un fuerte apoyo de Europa. Dijo que podría salvar su relación con Trump, pero que las conversaciones debían continuar en un formato diferente. (Información de Reuters; edición de Alistair Bell y Bill Berkrot; edición en español de María Bayarri Cárdenas)