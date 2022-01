Legisladores y gobernadores buscan vetar libros en EEUU

ARCHIVO – El artista y escritor Art Spiegelman es ayudado por Francoise Mouly, de Random House, Inc., para comer su almuerzo durante una forma de su libro "In the Shadow of No Towers" en Book Expo America el 5 de junio de 2004 en Chicago. Un distrito escolar de Tennessee votó para retirar el libro Spiegelman galardonado con el Pulitzer sobre el Holocausto "Maus" por “lenguaje inapropiado” y una ilustración de una mujer desnuda. (Foto AP/Brian Kersey, archivo)