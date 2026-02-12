Legislatura de Venezuela aplaza debate sobre proyecto de ley de amnistía

12 feb (Reuters) - Los legisladores venezolanos aplazaron el jueves el debate sobre un proyecto de ley de amnistía que otorgaría clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas

El proyecto de ley, que ya superó su primera votación y requiere una segunda para ser aprobado de forma definitiva, también restituiría los bienes incautados a los detenidos y cancelaría las medidas internacionales, incluidas las órdenes de arresto de Interpol, emitidas previamente por el gobierno

Cientos de estudiantes y familiares de presos se congregaron en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el jueves para exigir liberaciones, en el más reciente ejemplo de manifestaciones desde la captura del derrocado mandatario Nicolás Maduro a manos de fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero

"Delcy, responde, los estudiantes no se esconden", coreó el grupo al avanzar en el campus universitario y refiriéndose a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

