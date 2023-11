La jugadora colombiana del Atlético de Madrid, Leicy Santos, destacó este martes que la Liga F "lleva creciendo cada año", por lo que ha "visto una evolución" que, aunque parezca "algo mínimo", para las futbolistas representa una "mejoría inmensa".

"La Liga F lleva creciendo cada año, he visto una evolución, puede ser algo mínimo, pero para nosotras como futbolistas representa una mejoría inmensa. El hecho de que ya simplemente te transmitan todos los partidos en todos lados es un plus que ninguna liga tiene a día de hoy, porque generalmente transmiten en canales locales", afirmó la futbolista en la presentación del álbum de cromos de la Liga F de Panini de la temporada 2023-24.

La centrocampista cree que "el acercamiento de la gente" y "los medios" han impulsado "evidentemente mucho el fútbol". "El fútbol femenino no es simplemente un gasto, va a generar un montón de rentabilidad de otras cosas", hay equipos que lo han hecho muy bien", aplaudió.

"Colombia debería seguir ciertos ejemplos y uno de esos es el de la liga española, porque en mi país todavía seguimos teniendo una liga que dura cuatro o cinco meses como mucho. Colombia debería de dar un paso más, para poder seguir demostrando ese talento que hay, porque creo que cuando no hay un proceso y un desarrollo adecuado, es difícil llegar a estar ahí como las selecciones españolas y las potencias del mundo", señaló.

Sobre su rendimiento, con cuatro tantos con el Atlético de Madrid este curso, explicó que se ha "adaptado" a todas las posiciones en el mediocampo. "Es verdad que en la selección e incluso en la liga de Colombia metí goles, donde incluso marqué 12, y creo que en este momento me encuentro muy bien. He pasado un año duro de lesiones y ahora físicamente me encuentro muy bien", analizó.

La jugadora, de 27 años, entiende que en la Liga F son "profesionales" y por lo tanto tienen "una responsabilidad". "Hay que salir a una y a jugar a lo que tienes que jugar para ganar", dijo.

En la presentación de Panini, Santos pudo ver su cromo de esta temporada y reconoció que siente "felicidad". "Como futbolista, te ves ahí y siempre sueñas con el cromo de Messi o el cromo de Maradona, cuando estaba en su momento, y verte a ti ahí y que seas parte de esa colección, creo que eso es algo que me hace sentir feliz", puntualizó.

"Es una alegría inmensa para mí, para el club, para mi familia y para toda la gente que me ha apoyado en este proceso, y que sabe todo lo que he hecho para estar aquí. Verlo ratificado de esa forma es un orgullo", indicó.

El cromo que le "ilusiona mucho" conseguir es el de Aitana Bonmatí, porque "todos" saben la jugadora "que es" y "lo que transmite cuando juega". "Es puro fútbol y justo ahora le han dado el balón de oro, que además llevaba luchando por él muchos años", recalcó.