Leila Ouahabi deja el Barça Femení: "Se cierra un ciclo y se abre una nueva etapa"

La jugadora española Leila Ouahabi ha anunciado este miércoles que dejará el FC Barcelona a final de temporada, el 30 de junio, después de 13 campañas en el club y con la voluntad de "abrir una nueva etapa" tras lograrlo todo vestida de blaugrana desde un carril izquierdo que dejará de ocupar.

"Después de 13 años en el club creo que ha llegado mi momento. Se cierra un ciclo y se abre una nueva etapa. Estoy súper orgullosa de todo lo que se ha logrado y quiero agradecer a la afición todo el apoyo que nos ha transmitido", valoró en declaraciones a los medios del club y en una carta abierta.

La lateral aseguró que siempre intentó dar el máximo para defender al FC Barcelona. "He intentado siempre dar lo máximo, hacerlo lo mejor posible y ser positiva. Me voy tranquila por haber conseguido todos los objetivos que me había marcado", celebró.

"Me llevo miles de experiencias, aprendizajes, personas y vivencias que nunca olvidaré, y a compañeras que para mi son familia. Porque al final lo que queda son todos esos momentos en los que unos ha sido feliz, y yo lo he sido muchísimo con todos vosotros", se sinceró. "Gracias por todo y os seguiré desde cerca", apuntilló.

A sus 29 años cierra una etapa blaugrana dividida en dos partes. "Surgida de la cantera, debutó oficialmente con el primer equipo en la temporada 2010/11. Tras tres campañas en el Valencia, su período más triunfal vino a partir de su regreso, en 2016, ya consolidada como una de las mejores carrileras del panorama estatal", destacó la entidad culé.

En un total de nueve temporadas en el primer equipo, Leila ha disputado 199 partidos oficiales y ha marcado 7 goles. En su palmarés figura 1 'Champions League', 5 Ligas, 7 Copas de la Reina y 2 Supercopas de España.