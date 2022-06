Leila Ouahabi firma por el Manchester City hasta 2024

La internacional se reencuentra con Vicky Losada tras su etapa en el Barça

BARCELONA, 8 Jun. 2022 (Europa Press) -

La internacional espa√Īola Leila Ouahabi jugar√° en el Manchester City femenino las dos pr√≥ximas temporadas tras su largo paso previo por el Bar√ßa Femen√≠, equipo en el que ya coincidi√≥ con su ahora de nuevo compa√Īera Vicky Losada.

"El Manchester City se complace en confirmar el fichaje de la internacional espa√Īola Leila Ouahabi, sujeto a autorizaci√≥n internacional. La defensa de 29 a√Īos ha firmado un contrato de dos a√Īos y se incorporar√° oficialmente al club el 1 de julio", confirm√≥ el Manchester City.

Los 'citizen' aseguran que Leila es "ampliamente considerada como una de las laterales l√≠deres". "Ouahabi es una presencia incansable por el flanco izquierdo y gan√≥ todos los trofeos disponibles durante un per√≠odo de 11 a√Īos con los 'gigantes' catalanes", aportaron sobre su pasado blaugrana.

Tras anunciar hace poco que no renovaba con el Barça y que ponía fin a su exitosa etapa culé, Ouahabi aseguró estar "muy feliz" de anunciar su llegada a Mánchester. "Estaba deseando que llegara este momento y estoy muy feliz ahora que todo ha terminado", aseguró en declaraciones a los medios del club 'sky blue'.

"El Manchester City siempre ha sido un equipo que me llam√≥ la atenci√≥n. Me gusta mucho su estilo de f√ļtbol y el ADN del club es muy emocionante. Esta va a ser una experiencia completamente diferente para m√≠, y estoy deseando que llegue. Creo que crecer√© y me desarrollar√© aqu√≠", argument√≥.

Eso s√≠, su deseo es seguir sumando trofeos a los cosechados en el Bar√ßa, como la √ļltima Primera Iberdrola o la Copa de la Reina. "Tambi√©n quiero seguir ganando trofeos. Me gusta ganar y ser competitiva, y vengo aqu√≠ a ganar trofeos para el City", asegur√≥ la espa√Īola.

Por su parte, quien será su entrenador, Gareth Taylor, celebró hacerse con una jugadora que se ha "acostumbrado al éxito" a lo largo de su carrera. "Estamos encantados de que se haya unido a nosotros en un intento por continuar eso aquí en Inglaterra", aseguró.

"Tiene una gran cantidad de experiencia en situaciones de alta presión y dará todo lo que tiene para ganar, lo que coincide perfectamente con nuestro propio espíritu. Es una jugadora a la que hemos admirado durante mucho tiempo dada su posición en el juego y finalmente haber asegurado su firma es increíblemente emocionante", reconoció.