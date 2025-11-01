Leipzig gana 3-1 al Stuttgart y recupera el segundo puesto

El RB Leipzig dominó 3-1 al Stuttgart en un duelo entre equipos de la zona alta, este sábado en la 9ª jornada de la Bundesliga, donde recuperó el segundo puesto, que había cedido provisionalmente el viernes en beneficio del Borussia Dortmund.

Con 22 puntos, el Leipzig supera ahora en dos unidades al Dortmund (3º), que en la víspera ganó 0-1 en Augsburgo, y aprovecha además para enviar presión al líder Bayern de Múnich (24 puntos), que en el último turno del día recibe al Bayer Leverkusen (5º, 17 puntos).

El Stuttgart (4º, 18 puntos) pierde el paso en la lucha por el título y queda ahora a cuatro puntos del Leipzig y podría quedar ya a nueve del liderato si el Bayern gana su partido.

La temporada liguera empezó muy mal para el Leipzig, con una bofetada (6-0) en agosto en su visita al Bayern de Múnich, pero desde entonces no ha perdido ningún partido en el campeonato alemán, con un balance de siete victorias y un empate.

En su partido de este sábado en el Red Bull Arena, el Leipzig fue más efectivo que el Stuttgart, en gran medida por la inspiración de su jugador marfileño Yan Diomandé.

Fue él quien envió en el minuto 45 un centro que el visitante Jeff Chabot envió a su propia portería.

En el 53, Diomandé aprovechó una falta de entendimiento entre Maximilian Mittelstädt y Ramon Hendricks para poner el segundo en el marcador.

El Stuttgart recortó la desventaja en el 64 gracias al portugués Tiago Tomas, pero el Leipzig resistió por delante hasta el final y en el descuento final su jugador brasileño Rômulo aseguró la victoria de los suyos con el tercero y definitivo (90+1').

El otro resultado destacado del día fue la primera victoria de la temporada del histórico Borussia Mönchengladbach, que ganó 0-4 en el campo del St Pauli (15º), lo que le permitió abandonar el puesto de colista y subir al decimosexto lugar, una posición que virtualmente le mandaría a jugar un repechaje por la permanencia.

Adelanta en la tabla por un punto al Maguncia (17º) y el Heidenheim (18º), que este sábado empataron respectivamente como locales por 1-1 ante Werder Bremen (8º) y Eintracht Fráncfort (6º).

También con empate, en su caso 0-0, acabó el pulso entre el Unión Berlín (10º) y el Friburgo (11º).

