Leipzig-Leverkusen, duelo por el puesto de honor en la Bundesliga

En una temporada en la que el Bayern de Múnich parece volar hacia el título, por méritos propios y deméritos de sus perseguidores, el duelo entre RB Leipzig y Bayer Leverkusen de la 15ª fecha de la Bundesliga se presenta como una final entre dos candidatos al segundo puesto.

El pasado fin de semana el Bayern volvió a dejarse puntos, al empatar 2-2 contra el colista Maguncia... pero el Leipzig (2º) perdió 3-1 contra el Unión Berlín y el Borussia Dortmund (3º) también empató 1-1 de visita ante Friburgo, por lo que el tropiezo de los bávaros no dañó su incontestable liderato.

Sí ganó el Leverkusen, campeón de Alemania en 2024, que tras dos derrotas en Bundesliga corrigió el rumbo durante el derbi del Rin contra Colonia (2-0) para escalar a la 4ª posición, a solo 3 puntos de Leipzig y Dortmund.

El tropiezo del Leipzig, definido por el director deportivo del club como "muy decepcionante", fue la tercera derrota en la Bundesliga para el equipo del conglomerado Red Bull, que durante semanas pareció plantar cara al Bayern.

Pero a nueve puntos ya de los bávaros, parece más realista pensar que el techo al que puede aspirar el Leipzig es la segunda posición.

Entrenado por el danés Kasper Hjulmand desde el impactante y temprano despido de Erik ten Hag, el Leverkusen ha atravesado altibajos, pero se ha establecido en la parte alta del campeonato y en Liga de Campeones está en los puestos de repechaje a octavos de final.

La visita a Leipzig será un examen para poner a prueba la seriedad del proyecto del Leverkusen, en la última jornada de Bundesliga antes del habitual parón por las fiestas de fin de año.

Un 2025 que el Bayern de Múnich cerrará visitando al penúltimo clasificado, el Heidenheim (17º), al que Harry Kane, Luis Díaz y compañía no deberían infravalorar, tras haber salvado 'in extremis' un empate contra el colista el pasado domingo.

Por su parte, el Dortmund recibirá al Borussia Monchengladbach (11º) el viernes, abriendo la jornada, y en caso de victoria podrían hacerse con la ansiada segunda posición.

El gran duelo directo de la parte alta de la tabla lo protagonizarán Hoffenheim (5º, 26 puntos) y Stuttgart (6º, 25 puntos) el sábado.

-- Programa y clasificación de la 15ª jornada de Bundesliga:

- Viernes:

(19h30 GMT) Borussia Dortmund - B. Mönchengladbach

- Sábado:

(14h30 GMT) Colonia - Unión Berlín

Augsburgo - Werder Bremen

Wolfsburgo - Friburgo

Stuttgart - Hoffenheim

Hamburgo - Eintracht Fráncfort

(17h30 GMT) RB Leipzig - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(14h30 GMT) Maguncia - St Pauli

(16h30 GMT) Heidenheim - Bayern Múnich

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 38 14 12 2 0 51 11 40

2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13

3. Borussia Dortmund 29 14 8 5 1 24 12 12

4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9

6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3

7. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0

8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4

9. Friburgo 17 14 4 5 5 21 23 -2

10. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1

11. Borussia Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4

12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10

13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4

14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9

15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11

16. St. Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17

18. Maguncia 7 14 1 4 9 13 26 -13