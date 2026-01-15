Leipzig recibe al Bayern en última chance de Bundesliga para ganar emoción

Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo en el ecuador de la Bundesliga, el Bayern parece cerca de conquistar un nuevo título del campeonato germano, aunque el RB Leipzig tendrá ocasión el sábado de dar algo de suspense a la competición.

El Leipzig (3º a 15 puntos del Bayern) se despidió prácticamente de sus opciones de título justo antes de Navidad, con dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas de 2025.

Comenzó el año con una victoria por 2-0 frente al Friburgo, que le permitió conservar puesto en el podio, aunque está empatado con el Stuttgart, que el domingo recibirá al Unión Berlín.

Ahora recae sobre el club respaldado por la multinacional de la bebida energética, en esta decimoctava jornada, la responsabilidad de lograr lo que nadie hizo en la primera vuelta del campeonato germano: derrotar al gigante bávaro.

El Bayern cerró el miércoles con una victoria en Colonia (3-1) una primera vuelta impecable, con 15 victorias y dos empates.

- 47 puntos de 51 posibles -

La enfermería del Bayern no deja de crecer, pero eso no parece afectar al equipo dirigido por Vincent Kompany.

El último en incorporarse a la lista de bajas es el centrocampista Konrad Laimer, uniéndose a Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Josip Stanisic, lesionados, Alphonso Davies y Sacha Boey por enfermedad y el senegalés Nicolas Jackson, en Marruecos para disputar con su país la Copa de África de Naciones.

A la espera de un traspié del Bayern para tratar de presionarle estará el Borussia Dortmund (2º), que el sábado, antes del partido del Bayern, recibirá al St Pauli, penúltimo clasificado.

Sin olvidar que la jornada puede estar marcada por la jornada de Liga de Campeones la próxima semana: en la lucha por entrar en el Top 8, el Bayern recibirá al Union St Gilloise belga y el Dortmund viajará a Londres para enfrentarse al Tottenham.

Los otros dos participantes en Champions, Bayer Leverkusen y Eintracht, que parecen estar pagando la dureza de disputar dos competiciones tan exigentes, visitan a Werder Bremen y Hoffenheim para sumar puntos y acercarse al podio de la Bundesliga.

-- Programa de partidos de la 18ª jornada de la Bundesliga y clasificación:

- Viernes:

(19h30 GMT) Werder Bremen - Eintracht Fráncfort

- Sábado:

(14h30 GMT) Hamburgo - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Bayer Leverkusen

Wolfsburgo - Heidenheim

Borussia Dortmund - St Pauli

Colonia - Maguncia

(17h30 GMT) RB Leipzig - Bayern Múnich

- Domingo:

(14h30 GMT) Stuttgart - Unión Berlín

(16h30 GMT) Augsburgo - Friburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 47 17 15 2 0 66 13 53

2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17

3. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13

4. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7

5. Hoffenheim 30 16 9 3 4 34 21 13

6. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

7. Eintracht Fráncfort 26 17 7 5 5 35 36 -1

8. Friburgo 23 17 6 5 6 27 29 -2

9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. Borussia Mönchengladbach 19 17 5 4 8 23 29 -6

11. Wolfsburgo 18 17 5 3 9 26 37 -11

12. Colonia 17 17 4 5 8 25 29 -4

13. Werder Bremen 17 16 4 5 7 18 31 -13

14. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

15. Augsburgo 14 16 4 2 10 17 32 -15

16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12

17. St Pauli 12 16 3 3 10 14 28 -14

18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22