Leipzig, Stuttgart y Leverkusen ganan y aprietan la zona noble de la Bundesliga

Leipzig (2º), Stuttgart (3º) y Bayer Leverkusen (5º) lograron sendas victorias este sábado en la 7ª fecha de la Bundesliga alemana, cuya zona alta queda congestionada con varios equipos en un margen de dos puntos a la espera del partido del líder Bayern de Múnich.

El Leipzig, que no pierde desde la goleada en el estreno liguero ante el Bayern (6-0), derrotó al Hamburgo 2-1 con un doblete del volante austríaco Christoph Baumgartner. El equipo de Ole Werner, con 16 puntos, es el primer perseguidor del líder Bayern, que suma 18 puntos antes de recibir este sábado en el Allianz Arena al Borussia Dortmund (4º) en el Klassiker del fútbol alemán.

Otro equipo llamado a pelear por los puestos de privilegio y que se halla en una inercia positiva, el Bayer Leverkusen, firmó una tercera victoria seguida en liga al vencer 3-4 en Maguncia con un doblete -el primer gol de penal- de su capitán, el defensor internacional español Alejandro Grimaldo.

El Leverkusen, que arrancó el curso con una derrota y dos empates es ya quinto en la tabla con 14 puntos y llega embalado al choque de Champions ante el París SG la próxima semana.

Y el Stuttgart firmó un cuarto triunfo consecutivo al imponerse 0-3 en la cancha del Wolfsburgo.

iga/pm