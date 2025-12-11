Lennart Karl, el irresistible aroma de futbolista llamado a triunfar

Sin haber alcanzado la mayoría de edad, Lennart Karl marca en la Liga de Campeones por tercer partido consecutivo y se dirige al público con el dedo índice en sus labios: la nueva joya del Bayern Múnich desprende el aura de los futbolistas llamados a triunfar.

En realidad fue un golazo: con el 42 en la espalda, Karl amortiguó el balón con la zurda y sin dejarla caer encañonó con la diestra.

Fue el 2-1 para el Bayern Múnich, que terminó ganando 3-1 al Sporting de Portugal para continuar su paso firme en Europa -cinco victorias en seis partidos-.

Con 17 años y 290 días, Karl es el jugador más joven de la historia en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions -ante Brujas, Arsenal y Sporting-, superando el récord de un tal Kylian Mbappé -18 años y 113 partidos, cuando estaba en el Mónaco-.

- Más joven en marcar en tres partidos de Champions -

Su balance en Champions: cuatro partidos, tres goles y dos premios al mejor jugador. El ligero Karl -1,68 metros- empieza a ser cosa seria.

"Muestra en los entrenamientos que sabe marcar goles. Ya ha hecho muchos, consigue numerosas ocasiones, tiene algo especial, ese primer contacto -con el balón-", señalaba el martes el director deportivo del Bayern Max Eberl.

Su técnico Vincent Kompany completó la descripción: "Sé que Lennart ha jugado ya mejores partidos, pero el mejor cumplido que le puedo hacer es que sigue siendo extremadamente peligroso cuatro o cinco veces -por partido- a su edad y sin hacer su mejor juego, es impresionante".

"También quiero decir, y es mi segundo cumplido, es que defiende siempre muy bien, por lo que nunca es un gran problema si pierde el balón o comete un error", añadió.

Mediocentro ofensivo o extremo derecho, Karl llama con fuerza la puerta de la selección alemana, a seis meses del Mundial 2026.

Con la Bundesliga bien encarrilada, ocho puntos de ventaja con el Leipzig (2º), el Bayern Múnich recibe el domingo al colista Maguncia, una buena ocasión para que el insolente Karl se vuelva a lucir.

-- Programa de los partidos de la 14ª jornada de la Bundesliga y clasificación:

- Viernes:

(19:30 GMT) Unión Berlín - RB Leipzig

- Sábado:

(14:30 GMT) Hoffenheim - Hamburgo

St Pauli - Heidenheim

B. Mönchengladbach - Wolfsburgo

Eintracht Fráncfort - Augsburgo

(17:30 GMT) Bayer Leverkusen - Colonia

- Domingo:

(14:30 GMT) Friburgo - Borussia Dortmund

(16:30 GMT) Bayern Múnich - Maguncia

(18:30 GMT) Werder Bremen - Stuttgart

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40

2. RB Leipzig 29 13 9 2 2 28 13 15

3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12

4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9

5. Hoffenheim 23 13 7 2 4 25 19 6

6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1

7. Eintracht Fráncfort 21 13 6 3 4 28 29 -1

8. Colonia 16 13 4 4 5 22 21 1

9. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2

10. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2

11. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6

12. Unión Berlín 15 13 4 3 6 16 22 -6

13. Hamburgo 15 13 4 3 6 14 20 -6

14. Augsburgo 13 13 4 1 8 17 27 -10

15. Wolfsburgo 12 13 3 3 7 17 23 -6

16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16

17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14

18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13

pm/dam/mcd