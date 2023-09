Berlín--(business wire)--sep. 1, 2023--

Lenovo acaba de anunciar varios productos y soluciones nuevos en su presentación anual de productos para las fiestas de fin de año. Las nuevas incorporaciones a la cartera, que incluyen innovaciones adaptadas a la IA para juegos, un innovador monitor 3D, soluciones de software, accesorios versátiles y mucho más, pueden consultarse aquí.

Juegos en movimiento: Lenovo Legion™, el dispositivo portátil y los accesorios que despegan los juegos de la PC

El nuevo Lenovo Legion Go es el primer dispositivo portátil con Windows de la firma que ofrece a los jugadores más libertad para jugar como y donde quieran. El Lenovo Legion Go está diseñado para los jugadores que no se conforman con menos que las mejores especificaciones y efectos visuales en su dispositivo portátil. Junto con las nuevas Lenovo Legion Glasses equipadas con micro-OLED y los nuevos auriculares intrauditivos Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming, el debut de Lenovo Legion Go es una clara expansión del ecosistema Lenovo Legion de dispositivos de juego, monitores, accesorios, software y servicios que permiten a los jugadores sumergirse en su experiencia de juego.

El rey de la refrigeración: Lenovo Legion 9i es el primer portátil para juegos del mundo con un sistema de refrigeración líquida integrado 1

El Lenovo Legion 9i (16”, 8) es el primer portátil para juegos de 16 pulgadas de alta gama del ecosistema Lenovo Legion, y del mundo, con un sistema de refrigeración líquida autónomo 1, diseñado para jugadores y creadores con requisitos de flujo de trabajo gráfico exigentes que necesitan un estudio de desarrollo completo en la mochila. El Lenovo Legion 9i lidera la gama Lenovo Legion, que también incluye la serie Lenovo Legion Pro para jugadores competitivos y la serie Lenovo Legion Slim para jugadores que priorizan la agilidad, así como pantallas y periféricos Lenovo Legion. También se han anunciado hoy las mochilas para gaming Lenovo Legion 16" GB700 y GB400, dos opciones de mochila que ofrecen a los jugadores la posibilidad de elegir entre agilidad con un diseño estilizado y ligero o almacenamiento adicional sin sacrificar la protección de su Lenovo Legion 9i (16", 8) o de cualquier otro portátil y accesorio.

Transformación de los espacios de trabajo digitales: los nuevos dispositivos y programas informáticos impulsan el futuro del trabajo híbrido

Además de los nuevos equipos para juegos, Lenovo presenta nuevas herramientas tecnológicas punteras y esenciales diseñadas para satisfacer las necesidades más dinámicas y cambiantes de los usuarios finales de las empresas modernas. Sus nuevos monitores, software y accesorios no solo están diseñados para potenciar las capacidades de las fuerzas de trabajo remotas e híbridas de hoy en día, sino también para abordar los importantes desafíos a los que se enfrentan las empresas a medida que digitalizan las operaciones en todos sus departamentos. Según las investigaciones de Lenovo, la gestión de una plantilla remota y de equipos globales sigue siendo una tarea central para los directores de sistemas de información (CIO). 2 Por eso, las nuevas ofertas integran una impresionante potencia de procesamiento, 3D inmersivo y seguridad avanzada para crear una experiencia unificada y centrada en el ser humano.

Acerca de Lenovo

Lenovo (hkse: 992) (adr: lnvgy), una potencia tecnológica global con ingresos de 62 000 millones de dólares, ocupa el puesto 217 en fortune global 500, emplea a 77 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. con una visión audaz enfocada en ofrecer tecnología más inteligente para todos, lenovo ha aprovechado su éxito como la mayor empresa de pc del mundo para seguir expandiéndose en áreas de crecimiento que impulsan el avance de las tecnologías de la «nueva ti» (cliente, periferia, nube, red e inteligencia), como los servidores, el almacenamiento, los dispositivos móviles, las soluciones y los servicios. esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva y confiable y un futuro cada vez más inteligente para todos, en todas partes. para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro storyhub.

1 Según una investigación interna realizada a fecha de 22 de junio de 2023, basada en comparaciones de computadoras para juegos distribuidas por fabricantes mundiales de PC que despachan más de 1 millón de unidades al año en todo el mundo, contenidas en un panel de 16" con bomba de refrigeración líquida y sin accesorio de refrigeración externo.

2 The Resilient CIO: Estudio global de Lenovo sobre los CIO 2023

Lenovo, lenovo legion y thinkvision son marcas comerciales de lenovo. amd y ryzen son marcas comerciales de advanced micro devices. inc. todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2023 lenovo group limited

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

