Lenovo busca asociarse con múltiples modelos de IA, dice su director financiero

Por Selena Li y Brenda Goh

DAVOS/SHANGHÁI, 23 ene (Reuters) - Lenovo está buscando alianzas con múltiples grandes modelos lingüísticos de todo el mundo ⁠para potenciar sus dispositivos, ya ⁠que su objetivo es establecerse como un actor global de la IA, dijo el director financiero de la empresa.

Lenovo, el mayor fabricante de computadores personales del ⁠mundo, planea ‌equipar ​su amplia gama de productos -desde computadores personales hasta teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles- con tecnología ​de IA. A principios de este mes, presentó Qira, un sistema de inteligencia incorporado en ‌varios dispositivos que se integra con sus socios ‌LLM.

"Somos la única empresa, aparte de ​Apple, con una cuota de mercado significativa tanto en PC como en móviles, y en los ecosistemas abiertos de Android y Windows", dijo a Reuters Winston Cheng, director financiero de Lenovo, al margen del Foro Económico Mundial de Davos.

A diferencia de Apple, que actualmente sólo trabaja con OpenAI y Gemini de Google, Lenovo está tratando de llegar a acuerdos con muchos más desarrolladores LLM, dijo.

Entre los posibles socios se ⁠encuentran Humain en Arabia Saudita, Mistral AI en Europa y Alibaba y DeepSeek en China, según Cheng.

"Estamos adoptando un ​enfoque orquestador", afirmó. "No estamos haciendo nuestro propio LLM. Realmente estamos haciendo una asociación porque hay regulaciones en todo el mundo", dijo Cheng, un exbanquero de inversión en tecnología que se unió a Lenovo en 2024 y se convirtió en director financiero en abril de 2025.

Preguntado por la subida de los precios de los chips de memoria, que ha lastrado las perspectivas de los fabricantes ⁠de electrónica de consumo de todo el mundo, Cheng afirmó que los costos estaban aumentando y que ​la empresa tenía previsto traspasar estos incrementos a los clientes.

También dijo que veía una burbuja de la IA en la valoración de las acciones privadas y públicas, y que el mercado debería prestar más atención a ‍los costos operativos, además de a los gastos de capital.

La empresa tecnológica, que también fabrica servidores, desveló en enero una alianza con el líder estadounidense en chips de IA, Nvidia, para ayudar a los proveedores de nubes de IA a poner rápidamente en funcionamiento centros de datos, mediante una infraestructura híbrida de IA ​refrigerada por líquido.

Cheng dijo a Reuters que las dos empresas se centrarían en el "despliegue global" de la capacidad y la fabricación local, y que podrían considerar lanzamientos en Asia u Oriente Medio. (Información de Selena Li en Davos y ‍Brenda Goh en Shanghái. Información adicional de Casey Hall. Editado en Español por Ricardo Figueroa)