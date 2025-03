Lenovo™ en el MWC 2025: ampliando los límites de la creatividad, la productividad y la innovación impulsadas por la IA

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--mar. 3, 2025--

Lenovo presenta su última línea de computadoras con IA, Yoga™ e IdeaPad™, que además cuentan con software innovador y pruebas de concepto revolucionarias, todas diseñadas para mejorar la creatividad, la productividad y la experiencia del usuario. Lenovo amplía su cartera de IA con más computadoras con IA Copilot+, rendimiento con GPU NVIDIA y diseños energéticamente eficientes, lo que demuestra su visión de una tecnología más inteligente para todos.

"A medida que llevamos los límites de la innovación en IA más allá de lo que nunca, es importante recordar que brindar acceso a la IA para todos es también un principio fundamental de la filosofía de Lenovo. Del mismo modo, mientras nos esforzamos por redefinir los límites del poder en la tecnología, debemos asegurarnos de que siga siendo una fuerza positiva", afirmó Jun Ouyang, vicepresidente sénior y gerente general del segmento de consumo de Lenovo, Intelligent Devices Group."Con el anuncio de innovaciones como Yoga Pro 9i Aura Edition, IdeaPad Slim 3x y Lenovo Yoga Solar PC Concept, Lenovo ha presentado una serie de nuevos dispositivos y pruebas de concepto que permiten a los usuarios finales dejar que su creatividad brille, su 'proceso' sin límites por el procesamiento de su PC gracias a la innovación impulsada por IA."

Aspectos destacados de la innovación en el MWC 2025:

Concepto Yoga Solar PC: un ordenador portátil alimentado por energía solar

Yoga Solar PC Concept combina funcionalidad y sostenibilidad e integra un panel solar de alta eficiencia (tasa de conversión del 24 %) con tecnología Back Contact Cell para maximizar la absorción solar. Su sistema de seguimiento solar dinámico garantiza una recolección óptima de energía, incluso en condiciones de poca luz. 20 minutos de luz solar directa pueden proporcionar hasta una hora de reproducción de video, un gran paso hacia la integración de energía renovable en computadoras portátiles de consumo.

Nuevas computadoras portátiles Lenovo Yoga AI: Aura Edition se expande

Lenovo amplía su línea Aura Edition diseñada con Intel y presenta sus últimas computadoras portátiles Yoga con tecnología AMD Ryzen AI, todas con hardware y software mejorados con IA para una experiencia informática perfecta y personalizada:

Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10): diseñada para creadores con procesadores Intel® Core™ Ultra, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 y herramientas de inteligencia artificial Lenovo Creator Zone. Su pantalla OLED en tándem PureSight Pro de 3,2K (1600 nits) ofrece una precisión de color excepcional.

Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10): diseñada para el rendimiento y la portabilidad con procesadores Intel Core Ultra 9, ajuste Lenovo X Power impulsado por IA y una pantalla OLED PureSight Pro 3K.

Yoga Pro 7 (14”, 10): cuenta con procesadores AMD Ryzen AI serie 300 y una pantalla OLED PureSight Pro 3K para una experiencia creativa fluida.

Yoga Slim 7 (14”, 10): una computadora portátil liviana con tecnología de IA que ofrece procesadores AMD Ryzen AI serie 300 y hasta 22,5 horas de duración de batería, lo que la hace ideal para creadores en movimiento.

Yoga 7 2-in-1 (16” & 14”): la línea convertible Yoga 7 2 en 1 combina la funcionalidad de una tableta y una computadora portátil, con una bisagra de 360°, procesadores AMD Ryzen AI Serie 300 y Lenovo AI Core para optimizar la potencia y el rendimiento. El Yoga Pen opcional permite un trabajo creativo fluido y preciso, mientras que las pantallas táctiles OLED PureSight de 2.8K ofrecen un brillo máximo de 1100 nits y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

IdeaPad: IA para todos

IdeaPad Slim 3x (15”, 10): una computadora portátil con inteligencia artificial y tecnología Snapdragon® X que brinda capacidades de inteligencia artificial Copilot+, rendimiento de NPU de 45 TOPS y duración de batería ultraeficiente a un público más amplio. Su eficiencia mejorada con inteligencia artificial acelera la redacción, la edición y las videollamadas, mientras que Rapid Charge ofrece dos horas de duración de batería en solo 15 minutos. La cubierta A de metal probada según MIL-STD-810H garantiza durabilidad y una ranura SSD expandible garantiza el almacenamiento a futuro.

Serie IdeaPad Pro 5, Slim 5 y 5 2 en 1 : estos modelos, que ofrecen procesadores AMD Ryzen AI serie 300 con aceleración NPU de 50 TOPS, satisfacen las diferentes necesidades de los usuarios. Los modelos IdeaPad Pro 5 cuentan con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 discretas para tareas creativas intensivas, mientras que los modelos Slim 5 se centran en la portabilidad. La serie IdeaPad 5 2 en 1 ofrece un formato convertible versátil para transiciones perfectas entre los modos tableta y portátil.

Pruebas de concepto con visión de futuro:

Kit de energía solar para yoga: inspirado en el concepto de Yoga Solar PC, este panel solar USB-C desmontable utiliza tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para una conversión eficiente de energía, lo que permite a los usuarios cargar dispositivos en cualquier lugar bajo la luz del sol.

Pantalla con IA y NPU en su interior: un monitor con IA que cuenta con una NPU discreta, lo que permite que las PC sin IA ejecuten aplicaciones de IA. Ajusta automáticamente la rotación, la elevación y la inclinación según la posición del usuario.

Lenovo AI Stick: un acelerador de IA enchufable que contiene una NPU de 32 TOPS y que se conecta a través de USB-C Thunderbolt para brindar funcionalidades de IA como modelos de lenguaje grande y gráficos mejorados por IA a cualquier PC.

Smart Connect: ecosistema multidispositivo impulsado por IA: Lenovo y Motorola amplían Smart Connect con comandos de voz impulsados ​​por IA, lo que permite a los usuarios buscar archivos, controlar dispositivos y optimizar flujos de trabajo en PC y dispositivos móviles.

Precios y disponibilidad en EMEA, a partir de:

Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) – junio ​​2025, desde 1.699 € (IVA incluido)

Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10) – marzo de 2025, desde 1.399 € (IVA incluido)

Yoga Pro 7 (14”, 10) – abril 2025, desde 1.399 € (IVA incluido)

Yoga Slim 7 (14”, 10) – marzo 2025, desde 999 € (IVA incluido)

Yoga 7 2-in-1 (16”, 10) – marzo de 2025, desde 1.299 € (IVA incluido)

Yoga 7 2-in-1 (14”, 10) – marzo de 2025, desde 1.099 € (IVA incluido)

IdeaPad Slim 3x (15”, 10) – marzo de 2025, desde 599 € (IVA incluido)

IdeaPad Pro 5, Slim 5 y 5 2 en 1 – disponibles en mercados selectos, precios iniciales disponibles a pedido

