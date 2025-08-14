LA NACION

Lenovo gana un 108% más en su primer trimestre fiscal con una cuota de mercado récord para PC

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

Lenovo, el mayor fabricante mundial de ordenadores personales, logró un beneficio neto atribuible de US$505 millones (431 millones de euros) entre abril y junio, primer trimestre fiscal para la compañía tecnológica china, lo que representa un avance interanual del 108%, según ha informado la empresa.

La cifra de negocio de Lenovo en el trimestre alcanzó los US$18.830 millones (16.091 millones de euros), un 22% por encima de los ingresos contabilizados un año antes, lo que representa un nuevo récord de ingresos para la multinacional en el periodo comprendido entre abril y junio.

Por segmentos, las ventas de la división de dispositivos inteligentes (IDG), incluyendo el segmento de ordenadores personales y teléfonos móviles, sumaron US$13.459 millones (11.536 millones de euros), un 17,8% más.

En este sentido, Lenovo destacó el logro de una cuota de mercado récord del 24,6% por unidad en el sector de PC, impulsado por la integración de IA y la anticipación de las ventas de ordenadores personales en previsión de los aranceles de Estados Unidos.

En cuanto al área de soluciones y servicios (SSG), la facturación de Lenovo aumentó un 19,8%, hasta US$2258 millones (1929 millones de euros), mientras que el negocio de infraestructuras (ISG) ingresó US$4290 millones (3666 millones de euros), un 35,7% más.

“El grupo continúa sorteando la volatilidad del mercado aprovechando su amplia experiencia y agilidad operativa, a la vez que mantiene un rendimiento consistente”, ha destacado la compañía de cara al conjunto de su ejercicio fiscal, que concluirá en marzo de 2026.

