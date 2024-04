Lenovo se adentra en la era de las PC de IA con los nuevos ordenadores de escritorio ThinkCentre equipados con procesadores de escritorio AMD Ryzen PRO serie 8000

Morrisville, n.c.--(business wire)--abr. 16, 2024--

Lenovo™ presentó una selección de ordenadores de escritorio ThinkCentre™ equipados con procesadores de escritorio AMD Ryzen™ PRO Serie 8000 con hasta 16 TOPS (billones de operaciones por segundo) de capacidad NPU integrada dedicada a procesar cargas de trabajo de IA, entre los que se incluyen el ThinkCentre M75t Gen 5, centrado en el rendimiento, el flexible ThinkCentre M75s Gen 5 y el compacto ThinkCentre M75q Gen 5. Diseñados para satisfacer las diversas necesidades de la empresa moderna, la familia de ordenadores de escritorio ThinkCentre M75 Gen 5 aprovecha la capacidad de IA de su componente al tiempo que optimiza su eficiencia energética para ofrecer unos resultados impresionantes.

"La era de las PC con IA ya está aquí y en Lenovo la estamos adoptando para desbloquear nuevas posibilidades", afirma Sanjeev Menon, vicepresidente y director general de Worldwide Desktop Business en Intelligent Devices Group, Lenovo. "La necesidad de las empresas de integrar la IA en sus operaciones sigue creciendo y nuestra familia de ordenadores de escritorio ThinkCentre M75, con una fuente de alimentación sólida y estable, la posibilidad de actualizar los componentes cuando sea necesario y el espacio para ampliar la memoria y optimizar la gestión térmica, son las opciones ideales para mejorar la productividad con IA sin grandes inversiones. Lenovo y AMD mantienen una larga colaboración centrada en ofrecer valor a nuestros clientes y sabemos que los usuarios estarán encantados con el salto de rendimiento de nuestros nuevos ordenadores de escritorio".

Rendimiento acelerado por IA

Diseñados para la multitarea, la torre ThinkCentre M75t Gen 5 y los ordenadores de escritorio ThinkCentre M75s Gen 5 de formato pequeño ofrecen potencia acelerada por IA impulsada por un procesador de escritorio AMD Ryzen™ PRO Serie 8000. Combinados con unos gráficos integrados con tecnología AMD RDNA™ 3, hasta 64 GB de memoria DDR5 (5600 MHz) y hasta 2 TB de almacenamiento SSD Gen4 1, ambos ordenadores de escritorio ofrecen velocidades vertiginosas que los convierten en la opción ideal para tareas comerciales cotidianas como navegación, ofimática, correo electrónico, multimedia y mucho más, e incluso para agilizar hasta las tareas que requieren un uso más intensivo de datos.

Inteligentes y eficientes, los sistemas de ordenadores de escritorio ThinkCentre M75t Gen 5 y ThinkCentre M75s Gen 5 son más dinámicos gracias a las funciones de IA a nivel de chip de Lenovo, incluida la priorización del uso de la energía para asignarla a las aplicaciones correctas cuando la necesite, y un ventilador controlado por IA que optimiza la velocidad del ventilador para que el sistema se mantenga refrigerado y reduce los niveles de ruido. Con las funciones de IA de Lenovo, los ordenadores de escritorio maximizarán el rendimiento de un software de renderizado de video para los creadores de contenidos, aumentarán la velocidad del ventilador durante sesiones intensas de codificación e incluso equilibrarán el rendimiento del software durante la multitarea. Las funciones de IA aprenden continuamente a medida que realizas varias tareas, lo que se traduce en un caballo de batalla más inteligente y eficiente a medida que lo utiliza.

Para las empresas que necesitan capacidad de ampliación, ambos ordenadores de escritorio ofrecen una ranura de expansión flexible para añadir hardware, nueve puertos USB para facilitar la conectividad y la capacidad de admitir hasta cuatro pantallas compatibles independientes. Los creadores de contenidos, ingenieros, artistas y aquellos que busquen más opciones gráficas estarán encantados con la capacidad del ordenador de escritorio torre ThinkCentre M75t Gen 5 para alojar una tarjeta gráfica AMD Radeon™ RX 550 4G o AMD Radeon RX 6600LE.

Rendimiento compacto

Lo suficientemente compacto como para caber en una caja de zapatos, el ThinkCentre M75q Gen 5 es un ordenador de escritorio diminuto con un rendimiento de tamaño completo diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier ubicación, incluidos entornos bancarios, sanitarios y minoristas. Con hasta un procesador de escritorio AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, gráficos integrados con tecnología AMD RDNA™ 3 y hasta 64 GB de memoria DDR5 de doble canal (5200 MHz) 1, este ordenador de escritorio proporciona un rendimiento de nivel superior sin dejar de ser lo suficientemente pequeño como para ocultarse detrás de un monitor.

A pesar de su tamaño en miniatura, el ThinkCentre M75q Gen 5 sigue siendo ampliable, personalizable y fácilmente actualizable. Admite siete conexiones USB, cuenta con dos unidades SSD Gen 4, dispone de compatibilidad de controladores integrada para versiones anteriores del sistema operativo, puede conectarse a tres pantallas compatibles para disfrutar de la máxima multitarea y cuenta con acceso sin herramientas a la unidad SSD y al módulo de memoria para facilitar la ampliación cuando sea necesario (las tarjetas se venden por separado). Para los entornos con más restricciones de espacio, el ThinkCentre M75q Gen 5 se puede montar mediante un soporte VESA universal para liberar aún más espacio.

Tranquilidad y mayor seguridad

Los ordenadores de escritorio de la familia ThinkCentre M75 Gen 5 no solo ofrecen un rendimiento fiable, sino que también pueden optar al servicio opcional Lenovo Premier Support Plus, que ofrece tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Resuelva los problemas rápidamente con un sencillo soporte de reparación que permite acceder a los ingenieros expertos de Lenovo para realizar una reparación remota sin problemas, lo que aumenta la productividad y la vida útil del dispositivo; reciba alertas proactivas y preventivas antes de que surjan los problemas; benefíciese de la priorización de piezas y mano de obra in situ al siguiente día laborable; disfrute de la protección frente a daños accidentales para percances como derrames de bebidas, etc.

Para obtener una mayor seguridad, los ordenadores de escritorio son PC Secured-core que incorporan el procesador de seguridad Microsoft Pluton, que ofrece el máximo nivel de protección de Windows. Como PC con Windows Secured-core, los ordenadores de escritorio ThinkCentre M75 Gen 5 tienen como objetivo bloquear los ataques físicos, proteger hasta el nivel de firmware y ofrecer seguridad adicional incluso para los datos más confidenciales.

Los ordenadores de escritorio están respaldados por Lenovo ThinkShield, una completa solución de seguridad integral que combina hardware y software para proteger sus datos, viene con un chip dTPM 2.0 que cifra las contraseñas y los datos, una protección Smart USB basada en BIOS y la desactivación individual de puertos USB para ayudar a evitar el acceso no autorizado a través de periféricos, y mucho más. La familia de ordenadores de escritorio ThinkCentre M75 Gen 5 anima a las empresas a innovar libremente y explorar las ventajas de la IA sabiendo que sus datos e información están protegidos.

El compromiso de Lenovo con la sostenibilidad 2 también se refleja en la línea de ordenadores de escritorio ThinkCentre M75 Gen 5, ya que cada sistema incorpora un 85 % y un 95 % de materiales plásticos PCC (Post-Consumer Content) en el chasis y el teclado/ratón respectivamente. Además del uso de plásticos reciclados, el embalaje de los ordenadores de escritorio ThinkCentre M75 Gen 5 incluye una carcasa térmica y una bolsa fabricadas con un 30 % de OBP (Ocean-Bound Plastic) y cartón FSC (Forest Stewardship Council®) que utiliza material procedente de bosques bien gestionados y fuentes recicladas.

Para mejorar la capacidad de los ordenadores de escritorio ThinkCentre M75 Gen 5, Lenovo ofrece un Smart Cable opcional para facilitar la conexión USB-A y USB-C ® a periféricos e incluso a otro portátil o tablet. A través del Smart Cable, los usuarios pueden controlar dos dispositivos utilizando un único teclado, ratón o touchpad, editar datos y documentos en cada dispositivo e incluso compartir pantallas.

Precios y disponibilidad 3

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica mundial con unos ingresos de USD 62.000 millones, que ocupa el puesto 217 en la lista Fortune Global 500, da empleo a 77.000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo aprovechó su éxito como la mayor empresa de PC del mundo para expandirse aún más en áreas de crecimiento que impulsan el avance de las tecnologías de "Nueva TI" (cliente, periferia, nube, red e inteligencia), incluidos servidores, almacenamiento, móviles, software, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación de Lenovo que cambia el mundo, está construyendo un futuro más inclusivo, fiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong bajo el nombre de Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://lenovo.com y entérese de las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

1 La memoria interna y la capacidad de almacenamiento realmente disponibles son menores y varían debido a muchos factores, como el formateo, la partición y el sistema operativo, etc., que utilizan parte de esta capacidad. La capacidad disponible puede cambiar con las actualizaciones de software.

2 Puede obtener más información sobre el compromiso de Lenovo con la sostenibilidad en https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

3 Los precios pueden no incluir impuestos y no incluyen gastos de envío ni opciones y están sujetos a cambios sin previo aviso; se aplican términos y condiciones adicionales. Los precios de los distribuidores pueden variar. Las fechas de comercialización y las opciones de color pueden variar según la zona geográfica y es posible que los productos solo estén disponibles en determinados mercados. Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad. Lenovo se reserva el derecho de modificar las ofertas, características y especificaciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso.

4 Funciones opcionales

5 Registrado en la EPEAT donde corresponda, véase www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

6 Requiere un router Wi-Fi adquirido por separado y un plan que puede variar según la ubicación. Se aplican términos, condiciones y/o cargos adicionales. La velocidad de conexión puede variar en función de la ubicación, el entorno, las condiciones de la red y otros factores.

Lenovo, thinkcentre y thinkshield son marcas comerciales de lenovo. amd, radeon, ryzen y sus combinaciones son marcas comerciales de advanced micro devices, inc. tüv es una marca registrada de tüv rheinland group. wi-fi es una marca comercial de wi-fi alliance. usb type-c® y usb-c® son marcas registradas de usb implementers forum. microsd es una marca comercial de sd-3c, llc. todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2024, lenovo group limited.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240416348852/es/

