Lens anuncia fichaje de internacional francés Florian Thauvin

<p>El Lens, club de la primera división francesa, oficializó el viernes el fichaje de Florian...

El Lens, club de la primera división francesa, oficializó el viernes el fichaje de Florian Thauvin, campeón del mundo con Francia en 2018, tras haber llegado a un acuerdo con el Udinese.

"Recibimos a Florian con un inmenso placer y un cierto orgullo, el de ver como un campeón del mundo se une a nosotros", declaró Jean-Louis Leca, director deportivo del RC Lens, citado en un comunicado publicado por el club en su página web.

El Lens, 8º en Ligue 1 la pasada temporada, se hace así con los servicios del centrocampista ofensivo de 32 años, en un traspaso que habría rondado los US$7 millones según el diario deportivo francés L'Équipe.

Thauvin es el tercer campeón del mundo en 2018 en fichar este año por clubes de Francia, luego de Paul Pogba (Mónaco) y Oliver Giroud (Lille).

El exjugador de los Tigres de Monterrey (2021-2023), que no brilló en su paso por México, recuperó tiempo de juego, confianza y un alto nivel en el Udinese, especialmente la temporada pasada.

