Lens cumple ante Auxerre y recupera el liderato

El sorprendente Lens firmó una décima victoria consecutiva, entre todas las competiciones, al ganar 1-0 como local al Auxerre, este sábado en la 18ª jornada de la Ligue 1, donde pudo recuperar el liderato.

El París Saint-Germain se había hecho provisionalmente con el primer puesto al ganar 3-0 el viernes al Lille, pero ahora vuelve al segundo lugar, a un punto de un Lens que sigue intratable.

Contra el Auxerre, penúltimo de la clasificación y en puestos de descenso, el equipo Sangre y Oro tuvo que batallar mucho más de lo esperado para llevarse los tres puntos, que llegaron gracias a un tanto de Wesley Saïd, que encadenó control con el pecho con una volea para poner, en el minuto 65, el único gol del partido en el estadio Bollaert-Delelis.

Saïd, con ocho tantos, es el máximo anotador del Lens en esta Ligue 1 y se aproximó a tres tantos del líder Mason Greenwood, del Marsella, en la tabla de goleadores del torneo.