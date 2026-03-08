Lens cumple ante el colista y pisa los talones al líder PSG

El Lens devolvió emoción a la lucha por el título en el fútbol francés al ganar 3-0 al colista Metz, este domingo en la 25ª jornada de la Ligue 1, gracias a lo cual se aproxima a un punto del líder Paris Saint-Germain.

El equipo Sangre y Oro, segundo de la tabla, había empezado la jornada a cuatro puntos de los parisinos, que el viernes perdieron 3-1 en casa ante el Mónaco, una oportunidad que el Lens no desperdició.

Su victoria de este domingo llegó gracias a tres bonitas acciones colectivas que fueron concluyendo con éxito el internacional saudita Saud Abdulhamid (minuto 44'), Florian Thauvin (46') y el maliense Amadou Haidara (52').

El Lens volvió así al camino del triunfo en la liga francesa, después de sumar apenas un punto en las dos jornadas anteriores.

La semana ha sido muy positiva para el equipo norteño, que el jueves se clasificó para semifinales en la Copa de Francia, eliminando en la tanda de penales a uno de los equipos más en forma de su país, el Lyon.

La temporada puede ser por lo tanto histórica para un Lens del que se esperaba mucho menos después de la marcha del entrenador Will Still y de varios pesos pesados.

La victoria de este domingo permitió además al Lens tomarse la revancha respecto a un equipo que le había ganado 2-0 en su duelo de la primera vuelta.

El partido fue casi unidireccional y las ocasiones se sucedieron para el Lens, especialmente dos de Abdallah Sima (25', 37'), pero fue Abdulhamid el que abrió la lata en el 44', con una volea.

- Una segunda parte sin tensión -

En la segunda mitad, la hegemonía de los locales fue todavía más evidente y los goles llegaron casi por inercia ante la peor defensa de la Ligue 1 (56 tantos recibidos).

Thauvin marcó nada más volver del descanso (46') y Haidara, que entró en el descanso, puso el tercero y definitivo en el 52', para permitir al Lens un plácido camino hasta el triunfo, que resultó hasta aburrido en el tramo final para los espectadores congregados en el estadio Bollaert.

El Metz sigue dando pasos hacia la Ligue 2, con apenas 13 puntos en 25 partidos, pero todavía no ha dicho su última palabra, ya que tiene el puesto de repechaje por la permanencia, que ocupa el Auxerre (16º), a seis puntos, una diferencia salvable cuando quedan todavía nueve jornadas hasta el final del campeonato.

Este domingo se disputan otros cuatro partidos en la jornada francesa, entre los cuales destaca el duelo entre el Lyon (4º) y el Paris FC (14º).

Los lioneses tratarán de digerir su eliminación copera recuperando el tercer puesto de la tabla, que el sábado cedieron provisionalmente al Marsella (3º, ahora con un punto más), que ganó 1-0 en Toulouse.