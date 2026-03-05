Lens elimina al Lyon por penales y pasa a semis en Copa de Francia

El Lens se llevó el boleto a semifinales de la Copa de Francia en la eliminatoria estelar de los cuartos de final, al superar este jueves como visitante al Lyon en la tanda de penales (5-4 después de empate 2-2).

En semifinales, el Lens, actualmente segundo en la Ligue 1, se enfrentará al Toulouse, que el miércoles había eliminado al Marsella.

La otra semifinal la jugarán el Estrasburgo y el Niza.

En el choque de este jueves, el Lens llegó a ir con una ventaja de 2-0 al descanso, gracias a los tantos en la primera parte de Florian Thauvin (minuto 22) y del senegalés Abdallah Sima (45+1').

En la segunda mitad, el Lyon, tercero de la liga francesa y primero en la fase regular de la Europa League, consiguió reequilibrar el marcador gracias al ucraniano Roman Yaremchuk (67') y a un tanto en el último suspiro del tiempo reglamentario de Rémi Humbert (90+5').

Directamente sin prórroga, el pulso pasó a la resolución por penales y allí la fortuna y la puntería sonrieron al equipo Sangre y Oro.

Con las eliminaciones de Marsella y Lyon en esta ronda, el Lens queda como gran favorito al título, en una competición donde el PSG, campeón de las dos últimas ediciones, quedó apeado esta campaña en dieciseisavos de final al perder ante su vecino Paris FC.

El Lens nunca fue campeón de la Coupe, aunque fue finalista en tres ocasiones (1948, 1975 y 1998).

-- Resultados de los cuartos de final de la Copa de Francia:

- Martes:

(+) Estrasburgo - Reims (2ª) 2 - 1

- Miércoles:

Lorient - (+) Niza 0 - 0 (5-6 por penales)

Marsella - (+) Toulouse 2 - 2 (4-3 por penales)

- Jueves:

Lyon - (+) Lens 2 - 2 (4-5 por penales)

NOTA: los equipos precedidos del signo (+) están clasificados para las semifinales, que se disputarán alrededor del 20 de abril.