Lens gana 3-0 al colista Metz y se acerca a un punto del PSG

El Lens devolvió emoción a la lucha por el título en el fútbol francés al ganar 3-0 al colista Metz, este domingo en la 25ª jornada de la Ligue 1, gracias a lo cual se aproxima a un punto del líder Paris Saint-Germain.

El equipo Sangre y Oro, segundo de la tabla, había empezado la jornada a cuatro puntos de los parisinos, que el viernes perdieron 3-1 en casa ante el Mónaco, una oportunidad que el Lens no desperdició.

Su victoria de este domingo llegó gracias a tres bonitas acciones colectivas que fueron concluyendo con éxito el internacional saudita Saud Abdulhamid (minuto 44), Florian Thauvin (46) y el maliense Amadou Haidara (52).

El Lens volvió así al camino del triunfo en la liga francesa, después de sumar apenas un punto en las dos jornadas anteriores.

La semana ha sido muy positiva para el equipo norteño, que el jueves se clasificó para semifinales en la Copa de Francia, eliminando en la tanda de penales a uno de los equipos más en forma de su país, el Lyon.