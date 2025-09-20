Lens inflige la primera derrota a Lille

Lens fue el primer equipo en hacer morder el polvo al Lille esta temporada, este sábado en la 5ª fecha de la Ligue 1, en la que el Rennes cedió un empate in extremis en su visita al vecino Nantes.

Bajo el diluvio, en el estadio Bollaert, los 'Dogos' desaprovecharon la ocasión que les presentaba el 'Derbi del Norte' de Francia para colocarse líderes por delante del PSG, que visita el domingo al Olympique de Marsella.

Con Olivier Giroud como capitán, el Lille decepcionó y claudicó ante la intensidad de los locales, para los que marcaron Wesley Saïd (28), Florian Thauvin (43) y Rayan Fofana (52).

Con 10 puntos, los hombres de Bruno Genesio quedan en tercer puesto, dos puntos por detrás de Lyon y PSG, y con el Lens pisando los talones (5º, 9 puntos).

El Rennes (7º) de Habib Beye desaprovechó un 2-0 a favor para terminar empatando a dos en la cancha del Nantes (14º).

Y luego de tres derrotas seguidas, el Brest de Eric Roy (13º) sumó sus primeros tres puntos tras golear en casa 4-1 a un Niza (11º) que recibirá a la Roma el miércoles en Europa League.

