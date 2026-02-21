Lens pierde ante Monaco (3-2) y podría ceder el liderato al PSG

El Lens se vio sorprendido por el Mónaco (3-2) en el estadio Bollaert de la ciudad del norte de Francia, y podría perder el liderato en la 23ª fecha tras el duelo del PSG ante el Metz este mismo sábado.

Los Sangre y Oro parecían encarrilar el partido con los goles de Odsonne Edouard (3') y de Florian Thauvin (56'), pero Folarin Balogun (63') metió en el partido al conjunto del Principado, que remontó en dos minutos por medio de Denis Zakaria (70') y de Ansu Fati (72').

Lens (52 puntos) sólo cuenta con un punto de ventaja sobre el PSG, al que bastaría con un empate para recuperar el liderato gracias a su mejor diferencia de goles.