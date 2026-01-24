Lens pierde la cabeza en Marsella en beneficio del PSG

Relevo al frente de la Ligue 1: el Lens perdió 3-1 en su visita al Marsella, este sábado en el choque estelar de la 19ª jornada del campeonato francés, con lo que cedió el primer puesto al París Saint-Germain

El equipo de la capital, que venció sin convencer el viernes por la mínima en Auxerre (1-0), se había puesto primero provisionalmente, con dos puntos sobre el Lens, que había ganado en las ocho anteriores jornadas y que tenía la posibilidad de recuperar los mandos de la clasificación en caso de victoria en el Vélodrome

No solo no ganó sino que perdió, lo que permite al Marsella (3º) asentarse en el Top 3 clasificatorio para la próxima Liga de Campeones de manera automática y aproximarse a cinco puntos del segundo lugar del Lens

Respecto al líder, el Marsella logra mantenerse a siete unidades, resistiendo desde lejos en la carrera por el título

- Doblete de Gouiri -

La victoria del Marsella este sábado se sustentó ya en el inicio del partido, con dos goles antes del primer cuarto de hora de juego

Amine Gouiri abrió el marcador en el minuto 3, con un tiro en el área entre una nube de rivales, mientras que en el 13 el joven británico de 18 años Ethan Nwaneri, recién llegado en préstamo desde el Arsenal, estrenó con un tiro raso desde fuera del área su cuenta anotadora con su nueva camiseta

En la segunda mitad, Gouiri selló el tercero en el 75' empujando a la red un pase de la muerte de su compañero estadounidense Timothy Weah

El Lens solo pudo firmar el tanto de honor en la recta final, con Rayan Fofana en el 85'

- Mónaco, empate y lesionados -

A la deriva continúa el Mónaco, que volvió a presentar muy pocos argumentos en ataque y solo pudo empatar 0-0 en su visita a Le Havre

Con 24 puntos, el equipo del Principado está en una discreta décima posición, después de haber perdido en siete de las ocho jornadas anteriores

El Mónaco venía de una semana donde se habían disparado las alarmas por la pésima imagen mostrada en las derrotas en Lorient (3-1) y en el campo del Real Madrid (6-1), esa última en la Liga de Campeones, donde tratará de conseguir el miércoles en la última jornada ante la Juventus una plaza en el play-off de repesca

El partido en Normandía de este sábado dejó además como consecuencia negativa las lesiones de dos defensas del Mónaco, Wout Faes y Eric Dier, que tuvieron que ser cambiados

En el primer partido del sábado, un derbi bretón, el Rennes cayó 2-0 ante el Lorient, un equipo que se le da particularmente mal y que se impuso como visitante con los goles de Jean-Victor Makengo (3') y Pablo Pagis (77')

En la clasificación, el Rennes (6º) se frena en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Lorient (9º) se asienta en la zona tranquila