Lens queda a un punto del PSG en Francia tras vencer 3-0 al Metz y Lyon empata con Paris FC

PARÍS (AP) — Lens culminó una gran semana al vencer el domingo 3-0 al Metz y colocarse a un punto del líder de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, en una tensa lucha por el título.

La derrota de PSG en casa por 3-1 ante Mónaco el viernes abrió la puerta al Lens, que alcanzó las semifinales de la Copa de Francia el jueves tras vencer a Lyon en los penales luego de un empate 2-2

Quedan nueve partidos en la Ligue 1 y Lens recibe a PSG el 11 de abril.

El colista Metz parecía tener la suerte de su lado hasta que el defensor saudí Saud Abdulhamid puso en ventaja a Lens justo antes del descanso con una potente volea a media altura, tras una buena acción del delantero Abdallah Sima, que en dos ocasiones estuvo cerca de marcar.

Luego Abdulhamid se asoció con Adrien Thomasson para habilitar al extremo francés Florian Thauvin, que definió con clase desde el borde del área apenas después del descanso.

El mediocampista Amadou Haidara puso el 3-0 a los 52 minutos tras jugar una pared con el ex capitán de Metz Matthieu Udol, mientras Lens tomaba el control. Udol nació en Metz y disputó 185 partidos como lateral izquierdo antes de forzar su salida este verano.

Lyon tropieza

Después de que su racha de 13 victorias en todas las competiciones terminó el mes pasado, el Lyon, cuarto clasificado, necesitó un penal en el tiempo de descuento del capitán Corentin Tolisso para rescatar un empate 1-1 en casa ante el Paris FC y ahora suma cuatro partidos seguidos sin ganar en general.

El Paris FC estuvo cerca de asegurar una segunda victoria consecutiva bajo el nuevo entrenador Antoine Kombouaré.

Tras marcar contra el Niza en el primer partido de Kombouaré, el mediocampista zimbabuense Marshall Munetsi anotó a los 62 minutos, pero el Lyon obtuvo un penal por mano tras una revisión de video.

El Lyon está por detrás del Marsella, tercero, por diferencia de goles.

Rennes vuelve a ganar

Contratar a Franck Haise como entrenador ha resultado una buena decisión hasta ahora para el Rennes, que ganó 4-0 en Niza para colocarse en el quinto puesto.

Fue la tercera victoria consecutiva de Haise sin encajar un gol y se produjo contra el club que dejó a principios de esta temporada en medio de altas tensiones entre jugadores y aficionados. Los hinchas del Niza le dieron a Haise una bienvenida hostil.

Después de que el delantero Esteban Lepaul lograra su 13er gol en la liga, el mediocampista Sebastian Szymanski puso el 2-0 a mitad de la primera parte. El Rennes mostró su fortaleza de plantilla con Ludovic Blas y Nordan Mukiele entrando para marcar goles en la segunda mitad.

El Rennes está dos puntos por delante del Lille, sexto, que no contó con el delantero lesionado Olivier Giroud en su empate 1-1 en casa ante el Lorient. Arthur Avom igualó para el Lorient en el tercer minuto del tiempo de descuento con un brillante remate con efecto desde 25 metros.

El Brest, de mitad de tabla, ganó 2-0 en casa contra el Le Havre con goles del extremo Romain Del Castillo y el delantero Ludovic Ajorque.

Thauvin refuerza su candidatura

Thauvin marcó un gol, asistió en el otro y luego convirtió con el remate decisivo en la tanda de penales contra Lyon.

Thauvin, de 33 años, llegó esta temporada procedente del club italiano Udinese. Fue un jugador secundario en la selección de Francia cuando ganó el Mundial de 2018 y después estuvo un largo tiempo fuera.

Pero el gran nivel de Thauvin con Lens le ayudó a volver a la selección y marcó contra Azerbaiyán en octubre. Está presionando para ganarse un lugar en la lista del Mundial del entrenador Didier Deschamps más adelante este año.

