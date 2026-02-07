Lens remonta ante Rennes (3-1) y se coloca líder provisional de la Ligue 1

Pese a verse pronto por detrás en el marcador, el Lens remontó ante el Rennes (3-1), este sábado en su estadio en la 21ª fecha de la Ligue 1, que pasa a liderar provisionalmente antes del clásico PSG-Olympique de Marsella el domingo

Luego de la apertura del marcador por medio de Esteban Lepaul (8'), los Sangre y Oro pusieron las cosas en su sitio con los goles de Odsonne Edouard (41') y Ruben Aguilar (54'), quien sería expulsado poco después

El primer gol con el Lens de Allan Saint-Maximin (78') llevó la tranquilidad al público del Bollaert para el tramo final del partido