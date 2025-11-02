Lens vuelve al podio en Ligue 1, Lille entra en zona Champions

Cuatro días después de la decepción de caer ante el entonces colista Metz, el Lens reaccionó con un triunfo 3-0 ante el Lorient que le permite subir al tercer puesto de la clasificación de la Ligue 1, este domingo en la 11ª jornada.

Con 22 puntos, el Lens alcanza de nuevo al Marsella (2º), que el sábado ganó 0-1 en Auxerre, y se mantiene a dos unidades del líder París Saint-Germain (24 puntos), que también el sábado había vencido 1-0 al Niza.

"Somos un equipo humilde, pero queremos demostrar que no estamos ahí como simples figurantes. Aspiramos a quedar lo más arriba posible", aseguró el atacante del Lens Wesley Saïd.

En cuarta posición, la última dentro de la zona de clasificación a la Liga de Campeones, se puso el Lille, que venció 1-0 en casa al Angers (14º) con un solitario tanto del portugués Felix Correia (45+2).

Con sus mismos 20 puntos están el Mónaco (5º), derrotado el sábado 0-1 en casa por el París FC (11º), y el Lyon (6º), que no pasó del empate 0-0 en el campo del Brest (13º) en el último partido de este domingo.

El Estrasburgo (7º) fue el equipo de la zona alta que sufrió un resbalón más importante, por 4-1 en el campo del Rennes (10º), donde brilló Esteban Lepaul con un triplete.

En la zona baja, el Metz continúa su resurrección. Después de pasarse las nueve primeras jornadas sin ganar, el equipo de Lorena ha registrado dos victorias esta misma semana, la última de ellas este domingo por 2-0 en el campo del Nantes (15º), lo que le permite dejar el último lugar al Auxerre.

El Metz, eso sí, es decimoséptimo y continúa todavía en puestos de descenso a la Ligue 2.

Por su parte, Toulouse (9º) y Le Havre (12º) empataron 0-0.

Después de ese partido, el entrenador de Le Havre, Didier Digard, acusó al jugador noruego del Toulouse Aron Dönnum de un acto racista contra uno de sus jugadores al haber movido las manos como haciendo un gesto se sentir mal olor por su presencia. Para el Toulouse esa acusación es "infundada".

eba/cpb/dr/cl