Lentes "Top Gun" de Macron conquistan internet en medio de pulso por Groenlandia

DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters) - Los lentes de sol de aviador elegidas por el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando criticó al estadounidense Donald Trump por Groenlandia durante un discurso en Davos, acapararon todas las miradas, con los usuarios de las redes sociales debatiendo su elección de un look al estilo de "Top Gun". En su discurso del martes en el Foro Económico Mundial, que se celebra anualmente en la estación de montaña suiza de Davos, Macron lució unas gafas de sol oscuras y reflectantes.

Las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y especulaciones sobre su aspecto, con algunos partidarios elogiándole, mientras que los opositores lo tacharon de rimbombante o especularon sobre su salud.

La oficina de Macron dijo que la elección de llevar gafas de sol durante su discurso, que tuvo lugar en el interior, fue para proteger sus ojos debido a la rotura de un vaso sanguíneo.

Un meme, con el titular "Duelo en Davos", tenía el estilo de una parodia de "Top Gun", con Macron y Trump mirándose a los ojos, ambos con trajes de vuelo de estilo militar, y el presidente francés, que parecía muy pequeño al lado de su par estadounidense, luciendo unas enormes gafas de sol de aviador.

Las referencias a la película de 1986 protagonizada por Tom Cruise eran omnipresentes.

"Trump: ten cuidado... Macron está aquí", afirmó un usuario en la red social X, con una foto del mandatario francés con las gafas de aviador. "¿No podría encontrar unas gafas más sobrias?", preguntó otro usuario.

Incluso Trump intervino, burlándose de Macron por sus gafas en su propio discurso de Davos el miércoles. "Le vi ayer, con esas preciosas gafas. ¿Qué narices pasó?", se preguntó durante un discurso en Davos un día después.

El grupo italiano iVision Tech, propietario de Henry Jullien, dijo que el modelo era su Pacific S 01, con un precio de 659 euros (US$770) en su página web. Indicó que se las envió a Macron como regalo, pero que él insistió en pagarlas y se aseguró de que estaban fabricadas en Francia. Las acciones de la empresa, que cotizan en Milán, subieron casi un 6% el miércoles.

"La noticia de esta mañana nos ha sorprendido", dijo Stefano Fulchir, presidente ejecutivo del grupo. "Nos hemos visto inundados de llamadas y peticiones en la página web (...). El sitio se colapsó".

(Reporte de Alessandro Parodi; reporte adicional de Elizabeth Pineau y Sybille de La Hamaide; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)