Lentijo (CSN) se jubilará en 2029, a mitad del calendario de cierre nuclear: "El organismo no es solo el presidente"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha señalado en una entrevista con Europa Press que "nadie es imprescindible", incluido él mismo, en referencia a su jubilación, prevista en 2029, fecha que coincide a mitad del calendario de cierre nuclear, que concluirá en mayo de 2035 con el cierre de la central de Trillo (Guadalajara). "El organismo no sólo es el presidente o el pleno, el organismo tiene personas de diferentes profesiones trabajando aquí con una altísima cualificación. Yo creo que es muy robusto y lo va a seguir siendo", ha destacado. Lentijo fue reelegido en marzo y permanecerá en su puesto cuatro años en vez de los seis habituales porque, por ley, el presidente del CSN no puede tener más de 70 años. El PP y Vox se mostraron contrarios a su elección, así como a la del resto de consejeros que revalidaron su cargo o entraron en el Consejo. De hecho, el PP tildó de "sectaria" a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por no haber buscado consenso con esta formación a la hora de presentar candidatos. A Lentijo le da "un poquito de pena" esta situación, ya que considera que las "diferentes opciones políticas" sobre el uso de la energía nuclear no deberían "impactar" en "lo que es un proceso de elección del órgano directivo del organismo regulador". "Creo que hay que exigir, garantizar que hay un regulador robusto, fiable, confiable, que tiene la confianza de la sociedad y del público, que es ágil y que es independiente", ha recalcado. Al margen de Lentijo, revalidaron su cargo Miguel Castejón, propuesto por Unidas Podemos en el marco del Gobierno de coalición, y María del Pilar Lucio, propuesta por el PSOE. Además, Silvia Calzón, antigua secretaria de Estado de Sanidad, entró como nueva consejera. Los cuatro --Lentijo, Castejón, Lucio y Calzón-- defendieron su independencia ante las críticas del PP. En este aspecto, el presidente del CSN ha destacado que la "misión" del regulador tiene que estar basada en una "garantía de independencia" sobre las tecnologías que se plantean para ser autorizadas o reguladas. "Creo que el Consejo en su conjunto y los miembros del Consejo individualmente tienen que asegurar que lo hacen desde ámbitos de suficiente neutralidad que garanticen la ausencia de conflictos de intereses. Lo contrario sí afecta a la reputación del organismo", ha reconocido. Jóvenes en el sector nuclear van a tener trabajo por décadas Lentijo ha valorado que los jóvenes que se incorporan al sector nuclear español son "profesionales en general muy altamente cualificados" y ha explicado que van a tener trabajo durante décadas en España o el extranjero si así lo desean. Así, ha recordado que, tras el cese de actividad de las centrales, hay que llevar a cabo el desmantelamiento y luego se van a necesitar profesionales para gestionar los residuos. Hay un proyecto en el séptimo plan de gestión de residuos radiactivos que indica que España tiene que construir un almacén geológico profundo de aquí a 2073. Estamos hablando de un proyecto nacional de muy largo plazo, y luego ese almacén hay que operarlo durante muchos años", ha recordado. Además, ha señalado que no se sabe qué otros desarrollos nucleares va a tener el país en unos años. Más allá de las fronteras españolas, ha destacado que hay países que están apostando por la energía nuclear. "Una experiencia que sí tengo, incluso en persona, es que los profesionales españoles son altamente demandados y altamente reconocidos en el exterior", ha subrayado.