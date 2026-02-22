Lenyn Sosa sólo piensa en mejorar a pesar de su futuro incierto con los Medias Blancas

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Lenyn Sosa viene de la mejor de sus cuatro temporadas con los Medias Blancas de Chicago, pero su futuro es incierto en este momento.

El venezolano lideró a Chicago con un récord personal de 22 jonrones y 75 carreras impulsadas en 140 juegos el año pasado. Pero los Medias Blancas, que están en plena reconstrucción, firmaron a Munetaka Murakami en la temporada baja, lo que generó un embotellamiento en su cuadro interior.

Sosa juega en primera, segunda y tercera base. Salvo una lesión, se espera que el cubano Miguel Vargas (tercera), Colson Montgomery (campocorto), Chase Meidroth (segunda) y Murakami (primera) sean los infielders titulares habituales de Chicago. El puesto de bateador designado probablemente lo ocupará Andrew Benintendi o, la mayor parte del tiempo, uno de los receptores jóvenes del equipo.

Eso deja a Sosa sin un camino claro.

“Mi objetivo, mi mentalidad cada año, es mejorar”, indicó Sosa. “Mejorar mi juego en todos los aspectos. Tratar de encontrar maneras de ayudar a este equipo a ganar juegos. Y ese es mi objetivo”.

Sosa, de 26 años, firmó como agente libre internacional en 2016 y debutó en las Grandes Ligas en 2022.

Con la intención de dar otro paso después de lo que hizo la temporada pasada, disputó la liga invernal en su Venezuela natal.

“El enfoque fue mi defensa; trabajé en mi defensa para mejorar mi alcance”, añadió. “Pero, sobre todo, fue para divertirme, jugando allá. Jugar allá por mi familia, para darles la oportunidad de verme jugar allí".

El trabajo defensivo de Sosa incluyó ejercicios de agilidad diseñados para ayudar con la velocidad de su primer paso.

En el aspecto ofensivo, Sosa planea mantener su enfoque agresivo que lo llevó a establecer marcas personales con un promedio de bateo de .264 y un porcentaje de slugging de .434 en 2025, Sosa se ponchó 127 veces y terminó con apenas 18 bases por bolas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes