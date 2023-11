León, Atlético San Luis, Puebla y Guadalajara buscarán romper los pronósticos en el inicio de la liguilla del torneo Apertura-2023 del fútbol mexicano a media semana cuando disputen como locales los partidos de ida de los cuartos de final.

Los seis equipos que llegaron de manera directa a cuartos de final fueron América, Monterrey, Tigres, Pumas, Guadalajara y Puebla; Atlético San Luis y León lo hicieron después de jugar el Play In.

- León hambriento -

La liguilla se pondrá en marcha el miércoles a las 19H06 locales 01H06 (GMT del jueves) en el estadio Nou Camp donde el León, que fue octavo de la clasificación, recibirá al América que terminó como líder.

Después de perder ante Atlético San Luis y tras eliminar al Santos en el Play In, 'La Fiera' volvió a unos cuartos de final después de tres torneos de ausencia.

Ahora los esmeraldas afrontarán un calendario que podría volverse intenso porque en caso de eliminar al América, accederían a las semifinales y después viajarían a Arabia Saudita para afrontar el Mundial de Clubes de la FIFA como campeón de la Concacaf.

"Rompimos la racha de no llegar a la liguilla”, celebró el argentino Nicolás Larcamón, director técnico del León, "ahora arrancan cuatro semanas soñadas para nosotros y tenemos ganas de disfrutar, se viene la eliminatoria contra América y luego el viaje a Arabia".

El partido de vuelta de esta eliminatoria se jugará el sábado en el estadio Azteca a las 19H00 (01H00 GMT del domingo).

- Atlético presume experiencia -

También el miércoles, a las 21H10 (03H10 GMT del jueves), el Atlético San Luis, séptimo de la fase regular, recibirá en el estadio Alfonso Lastras al Monterrey, que terminó segundo.

Antes de entrar a la liguilla, el Atlético venció al León en el Play In y con ello consumó la clasificación que pronosticó su entrenador brasileño Gustavo da Silva.

"Merecíamos nuestro lugar en liguilla, no fue directo, pero a veces las cosas no pasan como queríamos", dijo Da Silva.

El entrenador brasileño enfrentará al argentino Fernando Ortiz quien vive su primer torneo como director técnico del Monterrey luego de haber alcanzado tres semifinales consecutivas con el América.

Da Silva también está en su primer torneo como responsable máximo del Atlético. "Ya pienso en Monterrey", dijo Da Silva y advirtió que "ya tengo experiencia en estas instancias y este torneo vamos a pasar”.

Esta llave se cerrará el sábado en el estadio BBVA a las 21H10 (03H10 GMT del domingo).

- Puebla confía en su esencia -

El jueves, el Puebla recibirá a los Tigres en el estadio Cuauhtémoc a partir de las 19H00 locales (01H00 GMT del viernes).

Con el torneo en marcha, el equipo poblano tuvo un cambio en la dirección técnica y con la llegada de Ricardo Carbajal -único entrenador mexicano en esta liguilla- corrigió el rumbo hasta clasificar directo a las finales.

Carbajal colocó al Puebla en el sexto lugar de la tabla y ahora buscará eliminar a los Tigres del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi, que fueron terceros y son los vigentes campeones.

"No me desagrada que Puebla sea el caballo negro", dijo Carbajal a la prensa mexicana y, aunque mostró su respeto al potencial de los Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac, apuntó que su equipo "no va a abandonar su esencia. Tenemos que ser agresivos, muy intensos, la intensidad y el fútbol que venimos mostrando puede ser clave para librar esta serie”.

El segundo capítulo de este duelo se resolverá el domingo en el estadio Universitario a las 20H10 (02H10 GMT del lunes).

-Chivas busca revancha-

Los partidos de ida de los cuartos de final se cerrarán el jueves a las 21H05 (03H05 GMT del viernes) en el estadio Akron con el enfrentamiento entre las ‘Chivas’ del Guadalajara y los Pumas de la Universidad Nacional.

Estos dos equipos se encontraron en la última jornada de la fase regular, y los felinos vencieron 1-0 al ‘Rebaño’. Con ese resultado, los universitarios se hicieron del cuarto lugar y relegaron a Chivas al quinto.

Con esa derrota como antecedente, el serbio Veljko Paunovic, entrenador del Guadalajara dijo que "estos dos partidos de la liguilla no van a ser nada parecido a lo que se vio en el partido de hace dos semanas, hay mucho más en juego. Nosotros recuperamos gente y la dinámica va a ser totalmente distinta”.

Luego de llevar al Guadalajara a la final del torneo anterior, Paunovic presumió tener experiencia en la liguilla, pero reconoció la capacidad de Antonio Mohamed, entrenador de los Pumas, quien ha ganado tres títulos de liga en México como entrenador.

La parte complementaria de este enfrentamiento tendrá lugar el domingo en el estadio Olímpico Universitario a las 18H00 (00H00 GMT del lunes).

Str/ol