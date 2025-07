Léon Marchand lidera a los pupilos de Bob Bowman al ganar los 200 combinados del Mundial

SINGAPUR (AP) — Léon Marchand se adjudicó el jueves la medalla de oro en los 200 metros combinados en el campeonato mundial de natación, aunque el francés se quedó con las ganas de romper el récord mundial que había fijado 24 horas antes.

El podio en Singapur tuvo un toque de Texas.

La presea de plata fue para el estadounidense Shaine Casas y Hubert Kós obtuvo el bronce. Los tres, de tres países distintos, entrenan bajo la tutela del estadounidense Bob Bowman en la Universidad de Texas en Austin.

Bowman es famoso, por supuesto, por entrenar al legendario estadounidense Michael Phelps.

Marchand, quien pulverizó el récord mundial de los 200 combinados en las semifinales, casi lo hace de nuevo al terminar con un tiempo de 1 minuto, 53.68 segundos. Eso fue apenas por debajo de su registro del miércoles de 1:52.69.

Ambos tiempos superaron la antigua marca de 1:54.00 establecida hace 14 años por el estadounidense Ryan Lochte.

“Fue un poco difícil hoy, pero fue genial”, dijo Marchand. “Sé que Shaine siempre sale súper rápido, así que sabía que no podía estar lejos de él. Fue una batalla hasta el final, así que eso fue genial para mí”.

Marchand acaparó cuatro medallas de oro individuales hace un año en los Juegos Olímpicos de París, pero únicamente está compitiendo por dos oros individuales en Singapur.

Ya posee el récord de los 400 combinados de 4:02.50 desde el Mundial de 2023. Ese podría caer el domingo, en el octavo y último día.

“Ese sigue siendo un desafío completamente nuevo”, añadió Marchand sobre los 400. “Sé que he ganado mucha fuerza, pero aún no estoy seguro de que haga una gran diferencia en los 400. Veremos”.

También elogió a Bowman y dijo que fue difícil competir tras batir el récord.

“Estaba buscando el título y estaba compitiendo con mis compañeros de equipo”, dijo Marchand. “Estamos compartiendo el podio juntos. Eso demuestra lo buen entrenador que es Bowman en la natación”.

Recital de McIntosh

La canadiense Summer McIntosh ganó los 200 metros estilo mariposa para su tercer oro del campeonato. Estaba en camino de romper el récord mundial después de los 150 metros, pero perdió fuerza y terminó con un registro en 2:01.99. La plusmarca es de 2:01.81, fijada en 2009 en la era del supertraje por la china Liu Zige.

McIntosh también comenzará a entrenar este otoño bajo la dirección de Bowman en Texas.

La estadounidense Regan Smith se llevó la plata (2:04.99), con el bronce para la australiana Elizabeth Dekkers (2:06.12). Yu Zidi, la prodigio china de 12 años, fue cuarta en 2:06.43.

Fue su segundo cuarto lugar en este campeonato.

“Mi entrenador y yo nos pusimos como objetivo romper el récord mundial”, dijo McIntosh, visiblemente decepcionada por haberlo perdido por poco. “Eso es para lo que he estado entrenando: lo perdí por tan poco, y sé que me equivoqué en los últimos 15 metros de mi carrera. No alcancé mi objetivo hoy”.

Sin embargo, fue el segundo tiempo más rápido de la historia.

Popovici gana

El rumano David Popovici se llevó los 100 libre al marcar 46.51, el segundo tiempo más rápido de la historia detrás del 46.40 establecido el año pasado por el chino Pan Zhanle.

Pan no logró llegar a la final. El estadounidense Jack Alexy fue el medallista de plata (46.92) y el australiano Kyle Chalmers (47.17) se llevó el bronce.

Popovici fue el medallista de bronce hace un año en los Juegos de París en los 100 y ganó los 200.

“Por lo general, el que gana es el que puede aislarse de los demás”, dijo Popovici sobre sus tácticas de carrera. También habló sobre construir muros imaginarios entre su carril y los demás.

“Me imagino que estoy solo y hago lo que entrené”, añadió.

La estadounidense Katharine Berkoff ganó los 50 metros estilo espalda (27.08), superando por poco a su compañera de equipo Regan Smith (27.25). El bronce fue para la china Wan Letian (27.30). Fue la segunda plata de Smith de la noche y el cuarto oro de Estados Unidos.

Los estadounidenses han ganado cuatro oros en cinco días. El equipo parece seguir sufriendo con un virus estomacal contraído en su campamento de entrenamiento en Tailandia, pero el entrenador en jefe Greg Meehan ha indicado que la salud del equipo está mejorando.

La estadounidense Gretchen Walsh se retiró de los 100 libre femenino.

Australia conquistó el oro en el relevo femenino 4x200 libre con un tiempo de 7:39.35, con la plata para Estados Unidos (7:40.01) y el bronce para China (7:42.99). Fue el quinto título de Australia esta semana, con lo que lidera la tabla de medallas de oro del campeonato.

Yu, la niña de 12 años, obtuvo un bronce, pues nadó en las preliminares.

