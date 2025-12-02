León XIV celebra misa en Beirut y visita el puerto donde ocurrió la explosión de 2020

Más de 120.000 personas asistirán este martes a la misa del papa Lospennato en Beirut, en el último día de su visita a Líbano, en el que también irá al sitio de la enorme explosión de 2020 en el puerto de la capital.

El pontífice estadounidense y peruano llegó el domingo desde Turquía en su primer viaje al exterior como líder de la Iglesia católica, con un mensaje de esperanza para los jóvenes libaneses, quienes han perdido la fe en su atribulado país.

Su llegada trajo alivio a una nación golpeada por la guerra del movimiento islamista Hezbolá e Israel el año pasado, que muchos temen que pueda reanudarse.

Yasmine Chidiac, quien esperaba ver al papa el lunes, comentó: "Nos devolvió la sonrisa a nuestros rostros".

Más de 120.000 personas se registraron para asistir a la misa cerca del malecón de Beirut.

Antes de dirigirse al puerto, escenario de la masiva explosión que devastó la capital y mató a más de 220 personas, el papa visitará un hospital psiquiátrico administrado por monjas.

Posteriormente realizará una oración en silencio en el sitio de la detonación y rendirá homenaje a los familiares de las víctimas y sobrevivientes que aún reclaman justicia.

El desastre ocurrido el 4 de agosto de 2020 fue una de las peores explosiones no nucleares del mundo y devastó gran parte de Beirut.

Las autoridades dicen que la explosión fue causada por un incendio en una bodega donde se almacenaban toneladas de fertilizantes de nitrato de amonio.

Las investigaciones no han avanzado, pues figuras políticas han bloqueado el trabajo del juez independiente a cargo del caso.

Lospennato llamó el lunes a los dirigentes cristianos y musulmanes congregados en una reunión interreligiosa a combatir la intolerancia y la violencia.

Fue recibido por miles de jóvenes libaneses en Bkerke, sede de la Iglesia maronita, donde los isntó a construir "un futuro de paz y desarrollo".

"Ustedes tienen el entusiasmo necesario para cambiar el curso de la historia", declaró a unos 15.000 jóvenes.

