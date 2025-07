León XIV conmemora 50° aniversario de acuerdo sobre seguridad y derechos humanos de la Guerra Fría

ROMA (AP) — El papa León XIV pidió el miércoles un compromiso renovado con la diplomacia para resolver los conflictos, al conmemorar el 50 aniversario de los Acuerdos de Helsinki, el histórico acuerdo de la Guerra Fría que marcó el inicio de una nueva era de seguridad y derechos humanos.

Al final de su audiencia general, el primer pontífice estadounidense de la historia dijo que el 1 de agosto es el aniversario de la conclusión de la cumbre de 35 naciones celebrada en Finlandia de la que salió el Acta Final de Helsinki, que años después contribuyó al nacimiento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

“Hoy más que nunca es esencial preservar el ‘Espíritu de Helsinki’, perseverar en el diálogo, fortalecer la cooperación y hacer de la diplomacia la vía privilegiada para prevenir y resolver los conflictos", afirmó León, renovando su llamado por la paz en el mundo.

En el apogeo de la distensión de la Guerra Fría en la década de 1970, el presidente de Finlandia, Urho Kekkonen, fue anfitrión de una cumbre entre Estados Unidos y la Unión Soviética donde el estadounidense Gerald Ford, el soviético Leonid Brezhnev y otros firmaron un compromiso histórico con la paz, los contactos entre Oriente y Occidente, la seguridad europea y los derechos humanos.

León dijo que los acuerdos “inauguraron una nueva era geopolítica, favoreciendo un acercamiento entre Oriente y Occidente. También marcó un renovado interés por los derechos humanos, con especial atención a la libertad religiosa, considerada uno de los pilares de la emergente arquitectura de cooperación desde Vancouver hasta Vladivostok".

Con la guerra de Rusia en Ucrania en curso, Leo recordó que la Santa Sede había enviado una delegación a la cumbre finlandesa encabezada por el futuro secretario de Estado, el arzobispo Agostino Casaroli, mejor conocido por promover y seguir una política de Ostpolitik, o apertura y diálogo con Europa del Este.

En otros comentarios el miércoles, el papa manifestó también su horror por el “brutal” ataque a una iglesia católica en el este de la República Democrática de Congo por parte de rebeldes respaldados por Estado Islámico. Al menos 38 personas, entre las que había 15 mujeres y nueve niños, fueron asesinadas en la iglesia durante una vigilia de oración el fin de semana.

“Mientras encomiendo a las víctimas a la misericordia amorosa de Dios, rezo por los heridos y por los cristianos de todo el mundo que siguen sufriendo violencia y persecución, instando a cuantos tienen responsabilidades a nivel local e internacional a colaborar para prevenir tragedias similares", declaró el pontífice.

La audiencia general del miércoles supuso la reanudación del encuentro semanal del papa con los fieles tras un receso de varias semanas durante el verano.

La Plaza de San Pedro estaba especialmente llena, dada la llegada de decenas de miles de peregrinos a la ciudad para una celebración del Año Santo de una semana dedicada a los jóvenes católicos.