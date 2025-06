León XIV nombra al primer obispo chino, señal de continuidad con polémico acuerdo del Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV realizó su primer nombramiento de un obispo chino bajo el acuerdo alcanzado en 2018 entre el Vaticano y Beijing, lo que indica que continuará con una de las decisiones de política exterior más controvertidas de Francisco.

El Vaticano expresó su satisfacción porque el nombramiento del obispo Joseph Lin Yuntuan como obispo auxiliar de Fuzhou, anunciado el 5 de junio, fuera reconocido el miércoles por las autoridades chinas.

En un comunicado, apuntó que la toma de posesión de Lin de la diócesis y el reconocimiento cívico de su nombramiento “constituye un fruto más del diálogo entre la Santa Sede y las autoridades chinas y es un paso significativo en el camino comunitario de la diócesis”.

Francisco había irritado a los conservadores cuando en 2018 aprobó un acuerdo sobre las nominaciones de obispos, que había sido el tema más divisivo en las relaciones entre el Vaticano y China desde la ruptura de sus lazos diplomáticos con la llegada de los comunistas al poder. Beijing había insistido en el derecho exclusivo a nombrar obispos como una cuestión de soberanía nacional, mientras que el Vaticano afirmaba que corresponde únicamente al pontífice nombrar a los sucesores de los Apóstoles originales.

Se estima que los 12 millones de católicos de China se han dividido entre una iglesia oficial, controlada por el Estado y que no reconocía la autoridad papal, y una clandestina que permaneció leal a Roma durante décadas de persecución. El Vaticano intentó durante décadas unificar a los feligreses y el acuerdo de 2018 tenía como objetivo solventar esa división, regularizar el estatus de siete obispos que no eran reconocidos por Roma y acabar con décadas de distanciamiento entre las dos partes.

Los detalles del acuerdo de 2018 nunca se hicieron públicos, pero permite a la iglesia controlada por el estado tener voz en cuanto a sus líderes, aunque Francisco insistió en que él mantenía el poder de veto sobre la elección final.

El pacto ha sido criticado por algunos, especialmente entre los conservadores, por haber cedido a las demandas de Beijing y traicionado a los fieles en la clandestinidad en China. El Vaticano afirmó que fue el mejor acuerdo que pudo obtener y ha sido renovado periódicamente desde entonces.

Una de las grandes cuestiones de política exterior que enfrenta León, el primer papa estadounidense de la historia, era si continuaría renovando el acuerdo o atendería las demandas conservadoras y haría algunos cambios.

Ha habido aparentes violaciones por parte de Beijing, con algunos nombramientos unilaterales sin el consentimiento papal.

El problema llegó a un punto crítico justo antes del cónclave que eligió a León, cuando la Iglesia china procedió con la elección preliminar de dos obispos, un paso previo a la consagración oficial.

