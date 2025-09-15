León XIV nombra nuncio apostólico en España a Piero Pioppo
León XIV nombra nuncio apostólico en España a Piero Pioppo
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
El papa León XIV ha nombrado Nuncio Apostólico en España a Piero Pioppo, arzobispo titular de Torcello y, hasta la fecha, Nuncio Apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como ha comunicado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española (CEE) este lunes.
El nuevo Nuncio Apostólico en España nació el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia). Fue ordenado sacerdote en junio de 1985, incardinándose en la diócesis italiana de Acqui Terme. Además, es Doctor en Teología Dogmática y habla italiano, francés, inglés y español.
Ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede en julio de 1993, prestando sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Corea, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Fue nombrado Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), en 2006 y en 2010 fue nombrado Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y arzobispo titular de Torcello. Recibió la ordenación episcopal el 18 de marzo de 2010.
En la actualidad, era Nuncio Apostólico en Indonesia, desde el 8 de septiembre de 2017, y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), desde el 19 de marzo de 2018.
Otras noticias de España
- 1
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
- 2
Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”
- 3
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
- 4
Premios Emmy 2025: los mejores looks de la alfombra roja